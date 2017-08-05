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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 15:58

Просмотров: 241

Жителя Мангистау лишили водительских прав на 5 лет за ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Тупкараганским районным судом рассмотрено административное дело по части 3 статьи 608 КоАП РК в отношении гражданина А.. Об этом сообщили в пресс-службе Тупкараганского районного суда.

Фото news.sarbs.ru
В суде установили, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу.

- Гражданин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдая правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, допустил столкновение, тем самым совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирам причинены телесные повреждения легкой степени. Постановлением суда А. признан виновным по части 3 статьи 608 КоАП РК. На него наложено административное взыскание в виде 5 лет лишения права управлять транспортным средством, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Статья 608 КоАП РК:
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