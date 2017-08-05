Жителя Мангистау лишили водительских прав на 5 лет за ДТП в состоянии алкогольного опьянения

Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения

1. Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, - влекут лишение права управления транспортным средством на срок три года.

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие создание аварийной обстановки, - влекут лишение права управления транспортным средством на срок четыре года.

3. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, повлекшие причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, - влекут лишение права управления транспортным средством на срок пять лет.

4. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, - влекут административный арест на пятнадцать суток и лишение права управления транспортным средством на срок шесть лет.

5. Действия, предусмотренные частью четвертой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью четвертой настоящей статьи, -влекут административный арест на тридцать суток и лишение права управления транспортными средствами сроком на десять лет.

6. Действия, предусмотренные частями первой, второй и третьей настоящей статьи, совершенные лицами, не имеющими права управления транспортными средствами, - влекут административный арест на двадцать суток.

7. Действия, предусмотренные частью шестой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после истечения срока административного взыскания, предусмотренного частью шестой настоящей статьи, - влекут административный арест на тридцать суток.

8. Действия, предусмотренные частями шестой и седьмой настоящей статьи, совершенные лицами, к которым административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, - влекут штраф в размере двухсот месячных расчетных показателей.

В суде установили, что обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу.- Гражданин А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, не соблюдая правила дорожного движения, выехав на встречную полосу, допустил столкновение, тем самым совершил дорожно-транспортное происшествие. В результате данного дорожно-транспортного происшествия пассажирам причинены телесные повреждения легкой степени. Постановлением суда А. признан виновным по части 3 статьи 608 КоАП РК. На него наложено административное взыскание в виде 5 лет лишения права управлять транспортным средством, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Статья 608 КоАП РК: