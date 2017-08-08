В 21 школе Мангистау предложили открыть стоматологические кабинеты

Фото из архива Lada.kz

В районных школах, по словам Розиты Тасбулатовой, нет ни одного стоматологического кабинета.



- В Мунайлинском районе построили четыре школы, в которых предусмотрены стоматологические кабинеты. В 2011 году стационарные кабинеты оборудовали в школах №№12, 20, 21, 22 и 28. В 2012 году кабинеты открылись еще в двух школах – №5 и №17. В 2013 году кабинет перестал работать в школе №17, в 2015 году – в школе №22. Планируется, что они заработают вновь в сентябре. Необходимое оборудование имеется, - рассказала Розита Тасбулатова.



В специализированных кабинетах, как рассказала заместитель директора областного стоматологического центра, нуждается еще 21 школа в Мангистауской области.



- Мы направили письмо в управление здравоохранения с предложением создать службу еще в 21 школе области, где количество учащихся превышает 800 человек, - отметила Розита Тасбулатова.



Воспользоваться услугами школьного стоматологического кабинета учащиеся могут бесплатно, в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.



- В услуги врача входит лечение твердых тканей зуба, профилактическое покрытие фторлаком. Детей обучают правильной чистке зубов, - прокомментировала заместитель директора областного стоматологического центра.