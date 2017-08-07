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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:44

Просмотров: 569

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Погоду без осадков метеорологи прогнозируют завтра, 8 августа. Средняя температура воздуха днём составит +32°С.

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 8 августа, по данным rp5.kz, в Актау ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +32°С...+35°С, ночью +29°С. Ветер 3-4 м/с.

В среду, 9 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +28°С. Ветер 4-5 м/с.

В четверг, 10 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +31°С, ночью +27°С. Ветер 7-8 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 8 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +36°С днём, ночью +28°С. Ветер 6-7 м/с.

В среду, 9 августа, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +31°С. Ветер 3-4 м/с.

В четверг, 10 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +26°С. Ветер 8-9 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




Видео можно скачать здесь


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Комментарии ( 1 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 18:48
Жарко и простуда меня доконала,в груди свисток и это проклятый кондиционер и дома сплит.
 
 

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