О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Фото Рашида Исмагилова
Завтра, 8 августа, по данным rp5.kz, в Актау ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +32°С...+35°С, ночью +29°С. Ветер 3-4 м/с.
В среду, 9 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +28°С. Ветер 4-5 м/с.
В четверг, 10 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +31°С, ночью +27°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 8 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +36°С днём, ночью +28°С. Ветер 6-7 м/с.
В среду, 9 августа, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +31°С. Ветер 3-4 м/с.
В четверг, 10 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +26°С. Ветер 8-9 м/с.
В среду, 9 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +32°С, ночью +28°С. Ветер 4-5 м/с.
В четверг, 10 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +31°С, ночью +27°С. Ветер 7-8 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 8 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +36°С днём, ночью +28°С. Ветер 6-7 м/с.
В среду, 9 августа, по прогнозу синоптиков, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +34°С, ночью +31°С. Ветер 3-4 м/с.
В четверг, 10 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +26°С. Ветер 8-9 м/с.
Видео можно скачать здесь