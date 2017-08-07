Бекгали Жубанов: В Мангистау доставили 400 тонн сжиженного газа из Актобе

Фото автора
Начать продажу актюбинского газа обещают сегодня вечером.
- Топливо до сих пор разгружают. Прибыло 400 тонн газа. Отгружают его предпринимателям из Актау, Бейнеу, Тупкараганского и Мунайлинского районов. Ценовой вопрос пока решается. По нашим расчетам, газ будут реализовывать по 45 тенге. Ближе к вечеру топливо появится на заправках региона, - рассказал Бекгали Жубанов.
Остальные 1600 тонн топлива, по словам чиновника, доставят в Мангистау до конца августа.
Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».
График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать .
- Топливо до сих пор разгружают. Прибыло 400 тонн газа. Отгружают его предпринимателям из Актау, Бейнеу, Тупкараганского и Мунайлинского районов. Ценовой вопрос пока решается. По нашим расчетам, газ будут реализовывать по 45 тенге. Ближе к вечеру топливо появится на заправках региона, - рассказал Бекгали Жубанов.
Остальные 1600 тонн топлива, по словам чиновника, доставят в Мангистау до конца августа.
Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».
График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать .