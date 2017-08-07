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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 11:06

Просмотров: 930

Бекгали Жубанов: В Мангистау доставили 400 тонн сжиженного газа из Актобе

Железнодорожный состав прибыл ночью 7 августа. Топливо начали отгружать на автогазозаправочные станции (АГЗС) области. Об этом сообщил Бекгали Жубанов, заместитель руководителя управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

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Начать продажу актюбинского газа обещают сегодня вечером.

- Топливо до сих пор разгружают. Прибыло 400 тонн газа. Отгружают его предпринимателям из Актау, Бейнеу, Тупкараганского и Мунайлинского районов. Ценовой вопрос пока решается. По нашим расчетам, газ будут реализовывать по 45 тенге. Ближе к вечеру топливо появится на заправках региона, - рассказал Бекгали Жубанов.

Остальные 1600 тонн топлива, по словам чиновника, доставят в Мангистау до конца августа.

Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях. Дополнительные 2000 тонн газа Мангистауская область запросила у АО «СНПС-Актобемунайгаз».

График отгрузки газа на АГЗС области можно скачать здесь [65,13 Kb] (cкачиваний: 23).


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Комментарии ( 8 )

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Эксперт (Посетители) Сегодня, 13:18
Цитата: machete2015
Бекгали Жубанов вот вы сами заправляйтесть Актюбинским газом и расскажите нам о его качестве!!!


Меркаптан очень дорогой, и то, что китайцы на нем не экономят уже говорит о качестве газа.

Меркаптан своей вонью спас миллионы жизней, добавляется он только для того, чтобы все ржавые корыта не взорвались от безалаберности хозяина и дырявого ГБО
 
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  • Ирон
  • mer
  • Ascona
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:45
Напомним, причиной дефицита топлива власти Мангистау назвали увеличение потока туристов, паломничество и использование кондиционеров в автомобилях.

Причина тут одна: мошеннические схемы с запашком коррупции. Думаю, перед нами играют игру, пытаясь убедить, что газа и впрямь не хватает. Ергалы мог бы и не вмешиваться, обычно такие траблы решаются по щелчку пальцев. Это он решил перестраховаться, изобразив роль радеющего за народ акимушки.
Газа в избытке, но теперь надо оправдать муть, связанную с миллионами туристов, началом уборочных работ на необъятных полях области, ну, и паломников приплели для создания большей массы дармоедов, жрущих наш газ. Причиной движухи явилась промелькнувшая петиция, ничего больше. Полагаю, вскоре проблема вернется, поскольку от халявного бабла не сможет отказаться никто.
Цирк уехал, а клоуны остались..
 
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 mer (Посетители) Сегодня, 12:19
Представьте себе, если бы для решения этой проблемы приехал сам президент,думаю на заправках очереди вообще не было,т.к. газ был бы везде как и раньше,тут только акиму настучали,и то уже движняк появился,даже без актюбинского газа. Так что жулики у нас тут,свои даже,среди своих,а нам про кондёры и бахчевые втирают.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:31
Цитата: Orange
Вонючий газ из актобе

Вот интересно, как Актюбинцы на нем ездят?
Зачем вы его нюхаете?
Ну и как бы если воняет газом в машине - значит есть утечка, значит надо срочно лечить, или можно отправится на тот свет.

Цитата: Dope
Обращаю ваше внимание что стабилизировалась она ДО прибытия газа, о котором пишут в статье.

Ага, так и есть. последние 2-3 дня можно было без проблем заправится в городе. Актюбинский газ еще ехал сюда, а проблема уже была решена. Снова в уши народу дуют...
Или может быть турысты посваливали с региона и все перестали кондеры в машинах включать?
 
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 Orange (Посетители) Сегодня, 11:21
Вонючий газ из актобе
 
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 machete2015 (Посетители) Сегодня, 11:18
Бекгали Жубанов вот вы сами заправляйтесть Актюбинским газом и расскажите нам о его качестве!!! angry
 
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 Dope (Посетители) Сегодня, 11:12
Как только аким (или кто он там), приехал на заправки, так ситуация стабилизировалась. Обращаю ваше внимание что стабилизировалась она ДО прибытия газа, о котором пишут в статье.

Это ещё одно доказательство предательского заговора наглых коммерсантов с продажными чиновниками. Проверять, находить нарушения, конфисковывать имущество, выселять из страны.

Всё остальное пыль в глаза.

Жубанов, Мустафаева, Изгалиев и прочие прочие многие - это звенья той цепочки, которая людям мешает жить и создаёт проблемы.
 
 

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