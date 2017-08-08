За незаконную продажу рыбы осетровых пород жителю Актау на год ограничили свободу

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Суд установил, что К. незаконно привез из Акшукура 22 килограмма осетрины для реализации.



- В одной из частных компаний К. продал шесть с половиной килограммов рыбы за 16 000 тенге. Остальные 15,5 килограммов спрятал в служебной комнате одного из работников компании. Сотрудники полиции обнаружили рыбу во время проверки, - сообщили в пресс-службе областного суда.



Приговором суда К. признан виновным по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).



- Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, - прокомментировали в пресс-службе областного суда.