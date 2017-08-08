Сейчас на сайте
2571
объявления
  • Требуется Официант
  • Требуется Кух. работник, 50 000 тенге
  • Требуется Дизайнер-печатник
  • Требуется Преподаватель
  • Требуется Специалист, 90 000 тенге
  • Подготовка к НИШ, 36 000 тенге
  • Требуется Продавцы-консультанты, 80 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Вторник, 08 Августа
+34...+33
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 331.67 KZT
  • €1 = 391.34 KZT
  • 1 RUB = 5.51 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 12:19

Просмотров: 439

За незаконную продажу рыбы осетровых пород жителю Актау на год ограничили свободу

Приговор вынес Актауский городской суд. Подсудимого К. признали виновным по статье 339 УК РК. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Фото с сайта Kapital.kz
Суд установил, что К. незаконно привез из Акшукура 22 килограмма осетрины для реализации.

- В одной из частных компаний К. продал шесть с половиной килограммов рыбы за 16 000 тенге. Остальные 15,5 килограммов спрятал в служебной комнате одного из работников компании. Сотрудники полиции обнаружили рыбу во время проверки, - сообщили в пресс-службе областного суда.

Приговором суда К. признан виновным по статье 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).

- Подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год, - прокомментировали в пресс-службе областного суда.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Это не я (Посетители) Сегодня, 14:30
Непонятная статья. "Суд установил, что К. незаконно привез из Акшукура 22 килограмма осетрины для реализации". Это что, он вез рыбу без накладной? И за это год?
Может все таки незаконный вылов рыб осетровых пород?

Нет, это не я, а если даже я то вы все равно ничего не докажите
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика