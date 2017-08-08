Венера Мустапаева: В Мангистауской области с начала года создано 484 новых рабочих места

Венера Мустапаева. Фото Серика Маймерова

В Мангистауской области, как рассказала Венера Мустапаева, зарегистрировано 46 000 субъектов малого и среднего бизнеса. За год их число выросло на 4,8%. По темпам роста численности субъектов малого и среднего бизнеса Мангистауская область, по словам Венеры Мустапаевой, заняла третье место по республике.



Число работников субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 4,1% и составило почти 108 тысяч человек. Доля экономически активного населения региона, занятого в предпринимательстве, составила 40%.



- На 1 августа региональный координационный совет одобрил 102 проекта, предложенных субъектами малого и среднего бизнеса на общую сумму 5,9 миллиарда тенге. В прошлом году было 67 проектов на 2,4 миллиарда тенге. За полгода в Мангистау сохранено 1606 и создано 484 рабочих места при плане - 700 новых мест до конца года, - сообщила Венера Мустапаева.



Микрокредитные организации выдали предпринимателям кредиты на сумму 474 миллиона тенге, из них освоено 232,9 миллиона тенге.



- Банки второго уровня выдали кредиты для субъектов малого и среднего бизнеса на 10 миллиардов тенге, в прошлом году выдано 7,5 миллиарда тенге. Из 10 миллиардов тенге почти половина суммы выдана по государственным программам. То есть почти 50% всех кредитов - это государственные ресурсы, - сообщила Венера Мустапаева.



При плане 122 человека на отчетную дату получили микрокредиты на кредитование бизнес-проектов 54 человека, а также 13 человек - за счет возвратных средств «Дорожной карты занятости».