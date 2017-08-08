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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:22

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Венера Мустапаева: В Мангистауской области с начала года создано 484 новых рабочих места

До конца года в области планируют создать еще 216 рабочих мест. Об этом рассказала Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Венера Мустапаева. Фото Серика Маймерова
В Мангистауской области, как рассказала Венера Мустапаева, зарегистрировано 46 000 субъектов малого и среднего бизнеса. За год их число выросло на 4,8%. По темпам роста численности субъектов малого и среднего бизнеса Мангистауская область, по словам Венеры Мустапаевой, заняла третье место по республике.

Число работников субъектов малого и среднего бизнеса выросло на 4,1% и составило почти 108 тысяч человек. Доля экономически активного населения региона, занятого в предпринимательстве, составила 40%.

- На 1 августа региональный координационный совет одобрил 102 проекта, предложенных субъектами малого и среднего бизнеса на общую сумму 5,9 миллиарда тенге. В прошлом году было 67 проектов на 2,4 миллиарда тенге. За полгода в Мангистау сохранено 1606 и создано 484 рабочих места при плане - 700 новых мест до конца года, - сообщила Венера Мустапаева.

Микрокредитные организации выдали предпринимателям кредиты на сумму 474 миллиона тенге, из них освоено 232,9 миллиона тенге.

- Банки второго уровня выдали кредиты для субъектов малого и среднего бизнеса на 10 миллиардов тенге, в прошлом году выдано 7,5 миллиарда тенге. Из 10 миллиардов тенге почти половина суммы выдана по государственным программам. То есть почти 50% всех кредитов - это государственные ресурсы, - сообщила Венера Мустапаева.

При плане 122 человека на отчетную дату получили микрокредиты на кредитование бизнес-проектов 54 человека, а также 13 человек - за счет возвратных средств «Дорожной карты занятости».


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Комментарии ( 2 )

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_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 20:48
Цитата: Бендэр
Перешла на новый уровень...Анекдотов... ...После газовых разборок...

Продолжаем дело О.Бендэра

Выпустят если сядет быстро или шустро. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Бендэр (Посетители) Сегодня, 20:30
Знакомая личность!!!.. crazy ..Не внушающая доверия.. popa ..
Перешла на новый уровень...Анекдотов... prey ...После газовых разборок...

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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