Предприятия Шевченко

Был построен первый в мире атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350 (ныне выведенный из строя и заглушенный).
На полуострове Мангышлак заработали азотно-туковый и сернокислотный заводы.
В 1970 году заработало областное телевидение.
Из воспоминаний Ольги Водовской:
- Благодаря ПГМК строился город и заводы в пустыне. Главная задача была - построить город в таких сложных условиях. А сейчас вырос красивый город, но все заводы забросили, только красивые здания. Теперь город строится из-за нефтяных месторождений.