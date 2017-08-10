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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 05:16

Просмотров: 235

Предприятия Шевченко

Строительство Шевченко стало результатом принятого руководством Советского Союза в начале 1950-х годов решения о создании ядерного щита страны с участием министерства среднего машиностроения под управлением тогдашнего министра Ефима Славского.

Азотно-туковый завод. Цех аммиака
Был создан Прикаспийский горно-металлургический комбинат (ПГМК) - уникальный комплекс, который включал в себя добычу урановой руды, её переработку и обогащение на месте.

Был построен первый в мире атомный реактор на быстрых нейтронах БН-350 (ныне выведенный из строя и заглушенный).

На полуострове Мангышлак заработали азотно-туковый и сернокислотный заводы.

В 1970 году заработало областное телевидение.

Из воспоминаний Ольги Водовской:

- Благодаря ПГМК строился город и заводы в пустыне. Главная задача была - построить город в таких сложных условиях. А сейчас вырос красивый город, но все заводы забросили, только красивые здания. Теперь город строится из-за нефтяных месторождений.



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Предприятия Шевченко


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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 06:20
Да, были люди в наше время...

Жить нужно непременно хорошо
 
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  • Bass66
  • дорожник
 Dope (Посетители) Сегодня, 05:23
Да уж...Великое Время, Великие люди! Старались, работали на наше будущие. А мы, потомки этих Великих Людей всё что можем это в Китае купить за 5 рублей безделухи и тут, своим же братьям продавать по 50... Ехидно хихикая и пересчитывая некрасивые купюры... Или кичиться в интернете; "как много прибыли я заработал", но никто не задумывается о том, что ты заработал 300% прибыли отнюдь не от-того, что ты умница и что то изобрёл, а потому, что в Государстве полный бардак.

Смотришь на фотографии и хватаешься за голову. Мы, походу, действительно всё потеряли.

Все гордятся нефтедобычей... Да вы вспомните, когда добыча была в 10 раз меньше - мы тут жили в 10 раз лучше!

Чувствую отчаяние. Жить тут неохота, а нигде больше ничего и нет. И никого и нет. Да и пробовал - обратно тянет, хоть убейся о стену.
 
 

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