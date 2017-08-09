Научно-исследовательский институт проблем Каспия планируют открыть в Актау

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Ученые из Казахстана, России и других Прикаспийских стран намерены обмениваться результатами исследований проблем Каспийского моря.



Создание научно-исследовательского института в Актау, по мнению Гаирбека Абдурахманова, директора института экологии и устойчивого развития Дагестанского государственного университета, поможет сохранить биоразнообразие моря, в том числе популяцию каспийского тюленя.



- Каспийское море - общее, и проблемы у нас общие. И решать их надо вместе. Поэтому сегодняшний разговор был о консолидации исследований Каспия. И, прежде всего, исследований биоразнообразия. Если не будет жизни в море, не будет всего. Принятие резолюции о создании в Актау научного учреждения, которое на территории Казахстана вело бы эти исследования, и с кем можно было бы обмениваться информацией, базами данных - важный шаг. Поскольку есть разночтения по количеству тюленей. Есть данные, что их осталось 100 тысяч, по другим данным - 200 тысяч особей. Но главное, что они регулярно гибнут. И когда проходишь 15-20 километров по берегу, то видишь 250-300 мертвых тюленей. Популяция каспийского тюленя уже сократилась в сто раз. Поэтому нужно начать совместную работу по их сохранению как можно раньше, а не когда их останется 15-20 штук, - отметил Гаирбек Абдурахманов.



Сергей Шипулин, заместитель директора Каспийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства, отметил, что важным вопросом является тесное взаимодействие между научно-исследовательскими институтами прикаспийских стран с целью создания единой исследовательской базы данных.



- Раньше существовала единая система знаний о Каспийском море, а сейчас она оказалась сильно разделенной, и это надо преодолевать. Есть необходимость проведения совместных научных исследований по водным биоресурсам. Я рад, что мы пришли к необходимости организации в Актау отдельного НИИ по проблематике Каспийского моря. Мы хотели бы видеть в дальнейшем тесное взаимодействие между научно-исследовательскими институтами наших стран. Как для осетровых, так и для тюленя основную угрозу представляет незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел, то есть браконьерство. Каспийский тюлень сам по себе не является объектом вожделения для браконьеров. Случается так, что в сети для лова рыбы осетровых пород попадает и тюлень, и чаще всего погибает. С этим нужно бороться, - отметил Сергей Шипулин.



Совместно страны намерены проводить мониторинг популяции Каспийского тюленя.



- Химические анализы изъятых у мертвых тюленей органов показывают и загрязнение. Но в большей степени виноват человеческий фактор. Тюлени попадают в сети браконьеров. Мы постараемся вести работу с рыбаками, чтобы они не убивали, не душили тюленей, попавших в сети, а выпускали. Мы постараемся внедрять у нас в Каспийском море международный опыт сохранения животных, - рассказал Гаирбек Абдурахманов.



Ежегодно 12 августа отмечается День Каспия. Впервые праздник отметили в 2008 году в Иране, когда вступила в силу Рамочная (Тегеранская) Конвенция, которая стала международным законом в сфере охраны окружающей и морской среды.