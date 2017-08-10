В Актау со дня открытия центр реабилитации детей-свидетелей и жертв преступлений оказал помощь 95 несовершеннолетним

- Программа рассчитана на три месяца или полгода — в зависимости от тяжести состояния ребенка. Определяют программу психологи, затем подключаются социальные работники. Сроки программы не ограничивают возможность ребенка обратиться в Центр в любое время. Есть также программа для работы с родителями детей, ставших свидетелями или жертвами преступлений. Учитываются также интересы ребенка, чтобы он мог бесплатно посещать кружки в центре «Школьник» для социализации, - рассказал Александр Муха.
В центре работают шесть человек - руководитель проекта Павел Дудин, психологи Райхан Бекманова и Юлия Проняева, социальные работники Илья Проняев и Ирина Проняева, юрист Ролан Абкадыров.
Программа помощи несовершеннолетним свидетелям и жертвам преступлений работает в Актау с октября 2016 года.
Сотрудники центра провели восемь тренингов, где обучили психологов городских и районных школ для того, чтобы и там была возможность открыть подобные центры. На первом этапе планируется организовать центры в Форт-Шевченко и Жанаозене. Выделены средства для открытия двух комнат психологической поддержки в Актауском городском управлении внутренних дел.
Центр оказывает помощь не только свидетелям или жертвам преступлений — сюда могут обратиться дети и родители, нуждающиеся в психологической поддержке.
Центр находится по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание центра «Школьник», кабинет №206 (2 этаж). Телефоны: 54-51-68, 54-51-69.