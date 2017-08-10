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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:37

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В Актау со дня открытия центр реабилитации детей-свидетелей и жертв преступлений оказал помощь 95 несовершеннолетним

Почти половина детей, обратившихся в Центр помощи за 10 месяцев, пострадали от жестокого обращения взрослых. В отношении 20% несовершеннолетних были предприняты действия сексуального характера. Об этом рассказал Александр Муха, руководитель общественного объединения «Мейерим».

Сотрудники центра реабилитации. Фото автора
Направить ребенка в Центр может судья, психолог, ювенальный инспектор или администрация школы. Для каждого ребенка составляют индивидуальную программу, по которой он проходит реабилитацию у социального работника и психолога.

- Программа рассчитана на три месяца или полгода — в зависимости от тяжести состояния ребенка. Определяют программу психологи, затем подключаются социальные работники. Сроки программы не ограничивают возможность ребенка обратиться в Центр в любое время. Есть также программа для работы с родителями детей, ставших свидетелями или жертвами преступлений. Учитываются также интересы ребенка, чтобы он мог бесплатно посещать кружки в центре «Школьник» для социализации, - рассказал Александр Муха.

В центре работают шесть человек - руководитель проекта Павел Дудин, психологи Райхан Бекманова и Юлия Проняева, социальные работники Илья Проняев и Ирина Проняева, юрист Ролан Абкадыров.

Программа помощи несовершеннолетним свидетелям и жертвам преступлений работает в Актау с октября 2016 года.

Сотрудники центра провели восемь тренингов, где обучили психологов городских и районных школ для того, чтобы и там была возможность открыть подобные центры. На первом этапе планируется организовать центры в Форт-Шевченко и Жанаозене. Выделены средства для открытия двух комнат психологической поддержки в Актауском городском управлении внутренних дел.

Центр оказывает помощь не только свидетелям или жертвам преступлений — сюда могут обратиться дети и родители, нуждающиеся в психологической поддержке.

Центр находится по адресу: Актау, 3 микрорайон, здание центра «Школьник», кабинет №206 (2 этаж). Телефоны: 54-51-68, 54-51-69.


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Комментарии ( 3 )

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  • Lёlichna
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 12:06
Кто лично знаком с А.Муха могу смело сказать отличный специалист...Подход к ученикам у него был всегда другой и интересный!Очень хорошо преподавал предметы в МГК)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Dope
  • Artur007
 Мустафа (Посетители) Сегодня, 11:35
Dope, можете не сомневаться Александр Муха как раз таки специалист высочайшего уровня. Желаю удачи ребятам в их очень нужном, полезном и благородном деле!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Dope (Посетители) Сегодня, 10:48
Дело хорошее, лица знакомые.

Главное не переусердствовать! То, что сегодня помогло ребёнку, в плане психологической помощи, может завтра ему же навредить. Это очень тонкая тема. И заниматься этим должны специалисты высокого уровня (которых, сказать по правде в городе, пока лично не встречал).

Так же хотелось бы узнать, какое образование у данных, пока только по тексту, "психологов". Можно увидеть дипломы и годы обучения???
 
 

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