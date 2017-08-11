О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

В субботу, 12 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +31°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 13 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.
По данным gismeteo.kz, завтра, 11 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +27°С. Ветер 6-7 м/с.
В субботу, 12 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 5-6 м/с.
В воскресенье, 13 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +30°С. Ветер 4-5 м/с.
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