«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 11 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.69 KZT
  • €1 = 389.58 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 05:04

Просмотров: 15

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики

Средняя температура днём 11 августа составит +30°С. Погоду без осадков метеорологи прогнозируют в выходные дни.

Фото Рашида Исмагилова
В пятницу, 11 августа, по данным rp5.kz, в Актау ожидается солнечный день без осадков. Температура воздуха днём составит +30°С...+32°С, ночью +28°С. Ветер 5-6 м/с.

В субботу, 12 августа, синоптики прогнозируют ясную погоду. Средняя температура воздуха днем составит +31°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.

В воскресенье, 13 августа, по прогнозам синоптиков, в Актау будет солнечно. Средняя температура воздуха днём составит +33°С, ночью +29°С. Ветер 5-6 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики


По данным gismeteo.kz, завтра, 11 августа, синоптики прогнозируют солнечный день. Температура воздуха составит +31°С днём, ночью +27°С. Ветер 6-7 м/с.

В субботу, 12 августа, в Актау будет ясно. Температура воздуха днём составит +30°С, ночью +28°С. Ветер 5-6 м/с.

В воскресенье, 13 августа, в Актау будет солнечно. Температура воздуха днём составит +33°С, ночью +30°С. Ветер 4-5 м/с.

О погоде на три дня в Актау рассказали синоптики




Видео можно скачать Рашид Лада: йлообменник без регистрацииВы можете быстро делиться фотографиями, отправлять видео или передавать файлы большого размера. Наш файлообменник работает без регистрации, скорость загрузки и скачивания данных не ограничена.dropmefiles.com [15:57, 10.8.2017] Рашид Лада: http://dropmefiles.com/crwp1]здесь.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика