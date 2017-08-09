Терминал для оплаты штрафов заработал в аэропорту Актау

Терминал, как сообщили в Мангистауском филиале АО «Казпочта», установлен в аэропорту Актау в конце июля. Несколько раз он проходил тестирование и уже полноценно заработал.
Проект, как отметили в АО «Казпочта», разработан для того, чтобы казахстанцы, имеющие ограничение на выезд за пределы страны из-за неоплаченных штрафов, могли без контакта с судебным исполнителем проверить и оплатить задолженность прямо в аэропорту, а также автоматически получить разрешение на выезд.
- Набрав на терминале свой ИИН, можно проверить наличие задолженности и оплатить её в режиме онлайн для снятия временного ограничения на выезд за пределы РК. Информация о платеже направляется в режиме онлайн в автоматизированную информационную систему органов исполнительного производства Министерства юстиции РК для дальнейшего списания задолженности, снятия ограничений и беспрепятственного выезда казахстанцев за рубеж, - сообщили в пресс-службе АО «Казпочта».
Автоматическая отмена действует только по запретам на выезд, установленным после 1 июня 2015 года. Отмена ограничений, установленных до этой даты, производится по старому порядку - штрафы оплачиваются в банках второго уровня, квитанция предоставляется судебному исполнителю.
Терминалы, как сообщили в пресс-службе «Казпочты», интегрированы с базой данных Министерства юстиции. В течение 15 минут информация об оплате задолженности передается в базу данных этого ведомства и примерно за 30 минут снимается ограничение на выезд за пределы страны.
Оплата задолженности по периодическим взысканиям (алименты, пенсии, пособия) через терминал невозможна.
Максимальная сумма оплаты штрафа через терминал составляет до двух миллионов тенге. Комиссия составляет 1% от суммы задолженности, но не менее 100 тенге за каждый платеж.
В департаменте государственных доходов (ДГД) Мангистауской области рассказали, как жители области могут проверить задолженность по платежам в бюджет.
- Перед тем, как отправляться в аэропорт, необходимо обратиться в центр обслуживания населения (ЦОН). Там через сайт электронного правительства e.gov по вашему ИИН менеджеры помогут вам получить справку, в которой будет видно, имеется ли у вас какая-либо задолженность или нет. Обязательно обратите внимание, чтобы все буквы в ваших данных (фамилия, имя и отечество) совпадали. И уже на бумажном носителе эту справку нужно взять с собой в аэропорт, чтобы подтвердить, что все задолженности у вас уплачены, - рассказала Марина Асауова, главный специалист юридического управления ДГД по Мангистауской области.
При задолженности по алиментам, кредитам и коммунальным услугам прежде всего, как сообщили в департаменте государственных доходов Мангистауской области, необходимо обратить внимание на наличие у вас судебного акта.
- Если у вас есть долги по коммунальным платежам, кредитам и другие задолженности, но по ним нет судебного акта, то запрет на выезд за пределы Республики Казахстан применяться не будет. Если же есть судебный акт, который вступил в законную силу и в котором говориться о том, что с вас необходимо взыскать определенную сумму по вашей задолженности, то судебный исполнитель должен разместить ваши данные (фамилию, имя, отчество и ИИН) в реестре должников на сайте adilet.gov.kz. Судебные акты вступают в законную силу через месяц после вынесения приговора и могут быть обжалованы сторонами. Поэтому, если вы хотите выехать за пределы страны, вы можете воспользоваться данным сайтом и посмотреть, есть ли их данные в данном списке должников, - рассказала Марина Асауова.
По территории Республики Казахстан, как сообщила главный специалист юридического управления ДГД Мангистауской области, запрета на передвижение для должников нет. Временный запрет действует только на выезд за пределы республики.