«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 10 Августа
+31...+31
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.39 KZT
  • €1 = 390.53 KZT
  • 1 RUB = 5.54 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:20

Просмотров: 384

Производимые в Актау макароны планируют экспортировать в Китай

Компания ТОО «MAGA-BREAD» получила международный сертификат качества на свою продукцию, а именно на производимые заводом макароны. Заключена договорённость на экспорт продукции в Китай. Об этом рассказал Айтжан Саугабаев, директор фирмы ТОО «MAGA-BREAD».

фото Рашида Исмагилова
Международный сертификат, который выдала китайская лаборатория компании ТОО «MAGA-BREAD», означает, что макароны, производимые заводом, прошли все проверки и соответствуют международным стандартам. С Китаем, как сказал Айтжан Саугабаев, заключён договор на экспорт макарон из Актау в Поднебесную.

Новый макаронный цех, как рассказал Айтжан Саугабаев, открылся в начале текущего года. При поддержке государства по программе DAMU взяли кредит и приобрели автоматизированную линию по производству макаронных изделий. Макаронный цех позволяет выпускать различные виды продукции: спирали, рожки, ракушки, вермишель, перья.

- Производимая цехом мощность позволяет выпускать тонну макарон в час. Завод оснащён девятью различными матрицами для придания макаронам определённой формы. В каждой смене работают от 12 до 15 человек. Когда работа пойдёт полным ходом, мы создадим порядка 50 рабочих мест. Уже заключили договор с Китаем и отправили тонну на пробу, - сказал Айтжан Саугабаев.

Работа макаронного завода полностью автоматизирована. После установки оборудования итальянские специалисты провели обучение сотрудников предприятия.


Поделись с другими:

Макаронный цех


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 19:15
Типа китайцы сточат всё lol мы то сточим и заточим, с мукой там у вас как question В час тонна обожраться можно. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Куратор (Посетители) Сегодня, 18:44
экспорт макарон из Актау в Поднебесную.

Растет и ширится отечественная индустрия! lol
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика