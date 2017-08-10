Производимые в Актау макароны планируют экспортировать в Китай

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Международный сертификат, который выдала китайская лаборатория компании ТОО «MAGA-BREAD», означает, что макароны, производимые заводом, прошли все проверки и соответствуют международным стандартам. С Китаем, как сказал Айтжан Саугабаев, заключён договор на экспорт макарон из Актау в Поднебесную.



Новый макаронный цех, как рассказал Айтжан Саугабаев, открылся в начале текущего года. При поддержке государства по программе DAMU взяли кредит и приобрели автоматизированную линию по производству макаронных изделий. Макаронный цех позволяет выпускать различные виды продукции: спирали, рожки, ракушки, вермишель, перья.



- Производимая цехом мощность позволяет выпускать тонну макарон в час. Завод оснащён девятью различными матрицами для придания макаронам определённой формы. В каждой смене работают от 12 до 15 человек. Когда работа пойдёт полным ходом, мы создадим порядка 50 рабочих мест. Уже заключили договор с Китаем и отправили тонну на пробу, - сказал Айтжан Саугабаев.



Работа макаронного завода полностью автоматизирована. После установки оборудования итальянские специалисты провели обучение сотрудников предприятия.