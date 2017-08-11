Жителей Актау приглашают на велопробег

День молодежи и День Каспия отметят в Актау 12 августа.Программу праздничных мероприятий откроет велопробег, участие в котором могут принять все желающие. Сбор участников - в 18:00 на площади «Астана», у фонтана «Каравелла» в 4 микрорайоне. Старт запланирован на 19:00.Проедут велосипедисты до набережной 15 микрорайона. После завершения велопробега в 20:00 на набережной запланировано начало концерта с участием молодежных творческих коллективов Актау. В 22:00 организаторы обещают запустить салют.Организаторами Дня Каспия и Дня молодежи в Актау являются НПО «Эко Мангистау», молодежный центр «Арман» совместно с управлением природных ресурсов и регулирования природопользования, управление по вопросам молодежной политики Мангистауской области и акимат Актау.