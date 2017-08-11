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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:49

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Максат Кушбаев: В водоохранной полосе Каспия строительство не ведется

С начала года 50 гектаров земли возвращены государству. В судебном порядке изъяты незаконно присвоенные и неосвоенные земельные участки. Контроль ведется и за водоохранной полосой. Об этом рассказал Максат Кушбаев, исполняющий обязанности начальника первого управления прокуратуры Мангистауской области.

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Изъятые земли, по словам Максата Кушбаева, не использовались или использовались не по целевому назначению.

В сфере охраны природы в едином реестре досудебных расследований с начала года зарегистрировано два уголовных дела, одно из них направлено в суд, второе находится в производстве. К ответственности по данным фактам привлечены 48 должностных лиц.

По жалобе горожан на строительство, которое ведется на прибрежной территории, в том числе на побережье в 43 километрах от Актау, а также в районе баз отдыха, Максат Кушбаев пояснил следующее:

- Постановлением акимата области водоохранная зона установлена в 2008 году. Все участки на территории прибрежных земель выделены до этого периода. В данный момент в водоохранной полосе строительство не ведется, - отметил исполняющий обязанности начальника первого управления прокуратуры Мангистауской области.

В рамках проекта «Заплати за эмиссии и пополни бюджет», который реализуется прокуратурой Мангистауской области, в бюджет поступило 334 миллиона тенге.

- Проект реализуется без вмешательства в деятельность природопользователей, исключительно путем проведения разъяснительной работы. По результатам данной работы за получением разрешений на эмиссию с начала реализации проекта обратилось 1 164 предпринимателя, в бюджет поступило 334 миллиона тенге, - отметил Максат Кушбаев.

По фактам браконьерства с начала года в регионе зарегистрировано 31 досудебное расследование. Из этого числа 18 дел направлены в суд, осуждены 22 человека. По 13 делам ведется расследование.

По проекту «Чистый регион» за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечены 680 человек. На полигоны области с начала года вывезено более 56 кубометров твердых бытовых отходов.


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Комментарии ( 1 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:13
Максат Кушбаев: В водоохранной полосе Каспия строительство не ведется
А мы все слепые дибилы и не видим, как за теплым пляжем барханы разворотили, 43 км, Саура (если не ошибаюсь) можно дальше продолжать...

Постановлением акимата области водоохранная зона установлена в 2008 году. Все участки на территории прибрежных земель выделены до этого периода
Ну молодцы, чё!
Сначала расхапали участки, потом установили природоохраную зону. Красавчики.....
Молодцы! Продолжайте дербанить то, что еще не раздербанили....
 
 

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