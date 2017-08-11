Максат Кушбаев: В водоохранной полосе Каспия строительство не ведется

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Изъятые земли, по словам Максата Кушбаева, не использовались или использовались не по целевому назначению.



В сфере охраны природы в едином реестре досудебных расследований с начала года зарегистрировано два уголовных дела, одно из них направлено в суд, второе находится в производстве. К ответственности по данным фактам привлечены 48 должностных лиц.



По жалобе горожан на строительство, которое ведется на прибрежной территории, в том числе на побережье в 43 километрах от Актау, а также в районе баз отдыха, Максат Кушбаев пояснил следующее:



- Постановлением акимата области водоохранная зона установлена в 2008 году. Все участки на территории прибрежных земель выделены до этого периода. В данный момент в водоохранной полосе строительство не ведется, - отметил исполняющий обязанности начальника первого управления прокуратуры Мангистауской области.



В рамках проекта «Заплати за эмиссии и пополни бюджет», который реализуется прокуратурой Мангистауской области, в бюджет поступило 334 миллиона тенге.



- Проект реализуется без вмешательства в деятельность природопользователей, исключительно путем проведения разъяснительной работы. По результатам данной работы за получением разрешений на эмиссию с начала реализации проекта обратилось 1 164 предпринимателя, в бюджет поступило 334 миллиона тенге, - отметил Максат Кушбаев.



По фактам браконьерства с начала года в регионе зарегистрировано 31 досудебное расследование. Из этого числа 18 дел направлены в суд, осуждены 22 человека. По 13 делам ведется расследование.



По проекту «Чистый регион» за нарушение правил благоустройства к административной ответственности привлечены 680 человек. На полигоны области с начала года вывезено более 56 кубометров твердых бытовых отходов.