Должностных лиц Мангистауского районного отдела строительства подозревают в растрате бюджетных средств

Прокуратура Мангистауской области. Фото из архива Lada.kz

Факт растраты бюджетных средств должностными лицами Мангистауского районного отдела строительства выявили прокуроры Мангистауской области.

Ведется досудебное расследование.



- С начала года по инициированным нами кассационным протестам предотвращена потеря из бюджета 350 миллионов тенге. В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано пять фактов коррупционных правонарушений уголовного характера. В сфере надзора за соответствием правовых актов государственных органов приведено в соответствие шесть актов местных исполнительных органов, - сообщил Мухтар Ажибаев.



В сфере защиты предпринимательской деятельности по представлениям прокуроров области привлечены к ответственности 13 должностных лиц.



- Внесено 10 представлений, защищены права 10 предпринимателей. Кабинет прокурора функционирует в областном филиале Палаты предпринимателей, - отметил Мухтар Ажибаев.



За несвоевременное предъявление исков в суд по нарушениям в процессе государственных закупок по представлениям прокуратуры области к административной ответственности привлечены 76 должностных лиц, с которых взыскан штраф на сумму более 5,5 миллиона тенге.