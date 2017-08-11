«Лада» в формате .pdf
 
Пятница, 11 Августа
+28...+26
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.69 KZT
  • €1 = 389.58 KZT
  • 1 RUB = 5.56 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:59

Просмотров: 4

Должностных лиц Мангистауского районного отдела строительства подозревают в растрате бюджетных средств

Чиновников подозревают в незаконной растрате 3,2 миллионов тенге. Об этом сообщил Мухтар Ажибаев, исполняющий обязанности начальника четвертого управления прокуратуры Мангистауской области.

Прокуратура Мангистауской области. Фото из архива Lada.kz
Факт растраты бюджетных средств должностными лицами Мангистауского районного отдела строительства выявили прокуроры Мангистауской области.
Ведется досудебное расследование.

- С начала года по инициированным нами кассационным протестам предотвращена потеря из бюджета 350 миллионов тенге. В едином реестре досудебных расследований зарегистрировано пять фактов коррупционных правонарушений уголовного характера. В сфере надзора за соответствием правовых актов государственных органов приведено в соответствие шесть актов местных исполнительных органов, - сообщил Мухтар Ажибаев.

В сфере защиты предпринимательской деятельности по представлениям прокуроров области привлечены к ответственности 13 должностных лиц.

- Внесено 10 представлений, защищены права 10 предпринимателей. Кабинет прокурора функционирует в областном филиале Палаты предпринимателей, - отметил Мухтар Ажибаев.

За несвоевременное предъявление исков в суд по нарушениям в процессе государственных закупок по представлениям прокуратуры области к административной ответственности привлечены 76 должностных лиц, с которых взыскан штраф на сумму более 5,5 миллиона тенге.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика