Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсия «Удивительный мир каньона Саура»
ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 12 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.
В субботу, 12 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Бекет-Ата и Шопан-Ата. Стоимость поездки на одного человека - 8500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.
В воскресенье, 13 августа, «Актау Сити Тур» для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс «Подводная охота». Вы сможете обучиться подводной охоте под руководством инструктора. При себе иметь: маску и трубку. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»
В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.
«Шоколадные» мастер-классы
Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.
Квест VZAPERTI
Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»
В субботу, 12 августа, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.
Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в БАРРЕЛЬ Вar. Для вас выступит кубинский гость Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.
Трехдневная вечеринка на базе отдыха Sunset пройдет с 11 по 13 августа. Не забываем, что летние каникулы в самом разгаре! Веселье, танцы до утра, ваши любимые песни. Море, пляж, солнышко, которое греет твоё тело - вот что нужно для самого хорошего настроения. При себе иметь улыбку, заряд сил на всю ночь и позитивное настроение!
В субботу, 12 августа, в ночном клубе «Махито» пройдет пенная вечеринка. Хорошим настроением в эту ночь вас зарядят резиденты клуба DJ Mei и другие.
Место проведения: ночной клуб «Махито», 5 микрорайон.
В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.
2700 год, Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик. Режиссер: Люк Бессон. Актеры: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Джон Гудман, Итан Хоук, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна, Крис У, Матьё Кассовиц, Сэм Спруэлл.
Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.
Режиссер: Маркос Карневале. Актеры: Оскар Мартинес, Родриго Де ла Серна, Алехандра Флейшнер, Карла Петерсон, Рита Паулс, Малена Санчес, Моника Райола, Хоакин Фламмини, Флавия Палмиеро, Франко Масини.
Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель. Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.
Актеры: Миранда Отто, Филиппа Култхард, Стефани Сигман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Талита Бейтман, Лулу Уилсон, Адам Бартли, Керри О’Мэлли, Брайан Хау.
Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.