Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Экскурсия «Удивительный мир каньона Саура»

Экскурсия в Бекет-Ата

Мастер-класс «Подводная охота»

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные» мастер-классы

Квесты

Квест VZAPERTI

Для любителей ночной жизни — вечеринки

Вечеринка «Сумасшедшая суббота»

Вечеринка в БАРРЕЛЬ Вar

Вечеринка NONSTOP party

Пенная вечеринка в НК «Махито»

Для любителей кино

«Валериан и город тысячи планет»

«1+1. Нарушая правила»

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»

ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 12 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.В субботу, 12 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Бекет-Ата и Шопан-Ата. Стоимость поездки на одного человека - 8500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.В воскресенье, 13 августа, «Актау Сити Тур» для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс «Подводная охота». Вы сможете обучиться подводной охоте под руководством инструктора. При себе иметь: маску и трубку. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В субботу, 12 августа, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в БАРРЕЛЬ Вar. Для вас выступит кубинский гость Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.Трехдневная вечеринка на базе отдыха Sunset пройдет с 11 по 13 августа. Не забываем, что летние каникулы в самом разгаре! Веселье, танцы до утра, ваши любимые песни. Море, пляж, солнышко, которое греет твоё тело - вот что нужно для самого хорошего настроения. При себе иметь улыбку, заряд сил на всю ночь и позитивное настроение!В субботу, 12 августа, в ночном клубе «Махито» пройдет пенная вечеринка. Хорошим настроением в эту ночь вас зарядят резиденты клуба DJ Mei и другие.Место проведения: ночной клуб «Махито», 5 микрорайон.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.2700 год, Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик. Режиссер: Люк Бессон. Актеры: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Джон Гудман, Итан Хоук, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна, Крис У, Матьё Кассовиц, Сэм Спруэлл.Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.Режиссер: Маркос Карневале. Актеры: Оскар Мартинес, Родриго Де ла Серна, Алехандра Флейшнер, Карла Петерсон, Рита Паулс, Малена Санчес, Моника Райола, Хоакин Фламмини, Флавия Палмиеро, Франко Масини.Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель. Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.Актеры: Миранда Отто, Филиппа Култхард, Стефани Сигман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Талита Бейтман, Лулу Уилсон, Адам Бартли, Керри О’Мэлли, Брайан Хау.