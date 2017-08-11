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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 363

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 12 и 13 августа.

Фото из архива "Лады"
Экскурсии   
Экскурсия «Удивительный мир каньона Саура»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 12 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104. 

Экскурсия в Бекет-Ата


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 12 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Бекет-Ата и Шопан-Ата. Стоимость поездки на одного человека - 8500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Мастер-класс «Подводная охота»

Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 13 августа, «Актау Сити Тур» для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс «Подводная охота». Вы сможете обучиться подводной охоте под руководством инструктора. При себе иметь: маску и трубку. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88. 

Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.  
  
Для любителей ночной жизни — вечеринки
Вечеринка «Сумасшедшая суббота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 12 августа, в Chechil Pub пройдет вечеринка «Сумасшедшая суббота». Место проведения: 8 микрорайон, 32 здание.

Вечеринка в БАРРЕЛЬ Вar


Как провести ближайшие выходные в Актау


Самые зажигательные выходные для жителей и гостей Актау - в БАРРЕЛЬ Вar. Для вас выступит кубинский гость Исаак Реал. Место проведения: 28 микрорайон, здание 65.

Вечеринка NONSTOP party


Как провести ближайшие выходные в Актау


Трехдневная вечеринка на базе отдыха Sunset пройдет с 11 по 13 августа. Не забываем, что летние каникулы в самом разгаре! Веселье, танцы до утра, ваши любимые песни. Море, пляж, солнышко, которое греет твоё тело - вот что нужно для самого хорошего настроения. При себе иметь улыбку, заряд сил на всю ночь и позитивное настроение! 

Пенная вечеринка в НК «Махито»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В субботу, 12 августа, в ночном клубе «Махито» пройдет пенная вечеринка. Хорошим настроением в эту ночь вас зарядят резиденты клуба DJ Mei и другие.
Место проведения: ночной клуб «Махито», 5 микрорайон.

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.

«Валериан и город тысячи планет»


Как провести ближайшие выходные в Актау


2700 год, Валериан и Лорелин — космические спецагенты, которые по долгу службы впутались в подозрительное дело и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы самых причудливых обитателей планеты Альфа, где живут тысячи обитателей различных миров со всех уголков галактик. Режиссер: Люк Бессон. Актеры: Дэйн ДеХаан, Кара Делевинь, Джон Гудман, Итан Хоук, Клайв Оуэн, Рутгер Хауэр, Рианна, Крис У, Матьё Кассовиц, Сэм Спруэлл.

«1+1. Нарушая правила»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Филиппе — богатому бизнесмену, прикованному к инвалидному креслу, требуется помощник на дому. Но вместо квалифицированных специалистов он неожиданно нанимает безработного Тито, у которого нет ни специального образования, ни навыков ухода за инвалидами. Дело в том, что Тито оказывается единственным, кто не проявляет к нему излишнего сострадания. Постепенно Тито осваивается с новыми обязанностями, а Филиппе начинает вновь ощущать вкус к жизни рядом со своим молодым и непосредственным помощником.
Режиссер: Маркос Карневале. Актеры: Оскар Мартинес, Родриго Де ла Серна, Алехандра Флейшнер, Карла Петерсон, Рита Паулс, Малена Санчес, Моника Райола, Хоакин Фламмини, Флавия Палмиеро, Франко Масини.

«Проклятие Аннабель: Зарождение зла»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель. Режиссер: Дэвид Ф. Сандберг.
Актеры: Миранда Отто, Филиппа Култхард, Стефани Сигман, Энтони ЛаПалья, Алисия Вела-Бэйли, Талита Бейтман, Лулу Уилсон, Адам Бартли, Керри О’Мэлли, Брайан Хау.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.



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Комментарии ( 4 )

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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 18:27
Извините,знаю что пишу не по теме. Просто спросить нужно,а куда написать не знаю. Хочу спросить у лады,куда девалась рубрика-обьявления? Все есть в колонке,а обьявлений нет. Почему?

Ааа. Все. Нашла. Просто переместили наверх. Шапочка сверху теперь с обьявлениями. Поняла. Еще раз прошу прощения.
 
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_Китаец_ (Посетители) Сегодня, 17:46
Кому выходные,риспект и хороших выходных,а я помяну всех утопших на этой неделе. Святое дело,мир им и царствие небесное. prey
 
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шевченко (Посетители) Сегодня, 17:44
Всех строителей с наступающим! Бог создал человека, а строитель всё остальное. Ура, товарищи!

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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