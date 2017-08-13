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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:51

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300 человек соберет в Актау чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту

Соревнования пройдут с 21 по 27 августа. Об этом сообщили в Службе пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области.

Фото Рашида Исмагилова
Цель турнира, как рассказали в пресс-службе ведомства, развитие и популяризация спорта в стране. Состязания пройдут среди мужчин и женщин. Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Мангистауской области последний раз проводился в 80-е на стадионе «Труд».

В программу соревнований входит ряд испытаний: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров, подъём по штурмовой лестнице и боевое развёртывание.

300 человек соберет в Актау чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту


- В связи с отсутствием на стадионах стандартных беговых дорожек, соревнования по пожарной эстафете 4х100 метров пройдут на базе стадиона села Курык. Расстояние от города Актау 70 километров, перевозку спортсменов обеспечит управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог и департамент по ЧС Мангистауской области. Соревнования по подъему по штурмовой лестнице запланировано провести на базе специализированной пожарной части №1 города Актау. Соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями и боевому развертыванию пожарной мотопомпы «Rozenbauer Fox-III» пройдут на центральном стадионе «Жас Канат», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Открытие и закрытие соревнований запланированы на побережье Каспийского моря.

300 человек соберет в Актау чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту


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