300 человек соберет в Актау чемпионат Казахстана по пожарно-спасательному спорту

Цель турнира, как рассказали в пресс-службе ведомства, развитие и популяризация спорта в стране. Состязания пройдут среди мужчин и женщин. Чемпионат по пожарно-спасательному спорту в Мангистауской области последний раз проводился в 80-е на стадионе «Труд».В программу соревнований входит ряд испытаний: преодоление 100-метровой полосы с препятствиями, пожарная эстафета 4х100 метров, подъём по штурмовой лестнице и боевое развёртывание.- В связи с отсутствием на стадионах стандартных беговых дорожек, соревнования по пожарной эстафете 4х100 метров пройдут на базе стадиона села Курык. Расстояние от города Актау 70 километров, перевозку спортсменов обеспечит управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог и департамент по ЧС Мангистауской области. Соревнования по подъему по штурмовой лестнице запланировано провести на базе специализированной пожарной части №1 города Актау. Соревнования по преодолению 100-метровой полосы с препятствиями и боевому развертыванию пожарной мотопомпы «Rozenbauer Fox-III» пройдут на центральном стадионе «Жас Канат», - сообщили в пресс-службе ведомства.Открытие и закрытие соревнований запланированы на побережье Каспийского моря.