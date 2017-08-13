Массовый велопробег прошел в рамках Дня молодежи и Дня Каспия

- В последние годы велоспорт стремительно развивается в нашей области. Надо создавать условия для занятия этим видом спорта, чтобы в следующий раз не перекрывали дороги, а могли спокойно передвигаться по свободной для этого территории. Если мы доставили горожанам дискомфорт в эти полчаса перекрытия, мы приносим извинения. Такие забеги бывают не каждый день, поэтому, думаю, можно было потерпеть эти полчаса и разделить наше отчаяние и боль за море и все живое в нем, - отметил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».

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