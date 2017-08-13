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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 11:55

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Массовый велопробег прошел в рамках Дня молодежи и Дня Каспия

Участниками заезда стали более 50 велосипедистов от 15 до 55 лет.

Участники велозабега. Фото автора
Велосипедисты стартовали от «Каравеллы» в 4 микрорайоне и закончили маршрут на набережной 15 микрорайона. На заданную дистанцию ушло около 30 минут.

По словам организаторов, велопробегом хотели прежде всего привлечь внимание горожан и местной администрации к проблеме сохранения моря, его биоразнообразия. Также мероприятие посвящено развитию велоспорта и велотуризма в Мангистауской области.

Массовый велопробег прошел в рамках Дня молодежи и Дня Каспия


- В последние годы велоспорт стремительно развивается в нашей области. Надо создавать условия для занятия этим видом спорта, чтобы в следующий раз не перекрывали дороги, а могли спокойно передвигаться по свободной для этого территории. Если мы доставили горожанам дискомфорт в эти полчаса перекрытия, мы приносим извинения. Такие забеги бывают не каждый день, поэтому, думаю, можно было потерпеть эти полчаса и разделить наше отчаяние и боль за море и все живое в нем, - отметил Кирилл Осин, руководитель НПУ «Эко Мангистау».


После завершения велопробега на набережной прошел концерт. Закончилось все праздничным салютом.



Напомним, День Каспия и День молодежи в 2012 году праздновали на набережной 14 микрорайона. Тогда организаторы устроили спортивные состязания и гала-концерт.
В 2013 году два праздника отметили на набережной фестивалем «Звезды Каспия».

Массовый велопробег прошел в рамках Дня молодежи и Дня Каспия


В 2014 году творческие коллективы города подарили танцевальные и вокальные номера. Год спустя в рамках празднования прошли соревнования по играм «дартс» и «асык ату». Также молодые люди состязались в перетягивании каната и поднятии гирь. Завершилось мероприятие показательными выступлениями танцоров брейк-данса и праздничным концертом.

Фото автора


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Массовый велопробег прошел в рамках Дня молодежи и Дня Каспия


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Комментарии ( 4 )

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RRR (Посетители) Сегодня, 13:37
Массовый велопробег в 50 человек. Улыбнуло... lol
 
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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 13:20
Белесепет шеруiн көрдiк. Керемет өттi...
 
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Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 12:49
Даёшь велодорржку в 5 км по набережной Актау от Умирзака до актау!!! Это реально возможно!!
 
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Городовой (Посетители) Сегодня, 12:42
Велопробег на ура! Пара на этом фото,вы выронили по пути вещи. Пишите в личку. Cсылка на фото ниже

https://www.lada.kz/uploads/gallery_news/682/1502593967.JPG
 
 

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