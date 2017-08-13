Массовый велопробег прошел в рамках Дня молодежи и Дня Каспия

По словам организаторов, велопробегом хотели прежде всего привлечь внимание горожан и местной администрации к проблеме сохранения моря, его биоразнообразия. Также мероприятие посвящено развитию велоспорта и велотуризма в Мангистауской области.
После завершения велопробега на набережной прошел концерт. Закончилось все праздничным салютом.
Напомним, День Каспия и День молодежи в 2012 году праздновали на набережной 14 микрорайона. Тогда организаторы устроили спортивные состязания и гала-концерт.
В 2013 году два праздника отметили на набережной фестивалем «Звезды Каспия».
В 2014 году творческие коллективы города подарили танцевальные и вокальные номера. Год спустя в рамках празднования прошли соревнования по играм «дартс» и «асык ату». Также молодые люди состязались в перетягивании каната и поднятии гирь. Завершилось мероприятие показательными выступлениями танцоров брейк-данса и праздничным концертом.
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