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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 17:40

Просмотров: 541

Анар Жанбырбаева: прожитые в Актау 12 лет - лучшее время моего творчества

Художественный руководитель камерного ансамбля, артист симфонического оркестра Мангистауской областной филармонии, педагог, рассказала о своей работе в Актау и планах на будущее.

Анар Жанбырбаева говорит городу "До свидания!". Фото автора
Анар Жанбырбаева приехала в Актау из Алматы 12 лет назад по приглашению бывшего акима области Крымбека Кушербаева.

За эти годы музыкант пробудила уважение и любовь к классической музыке у сотен мангистауских зрителей. Анара Асановна вырастила не одно поколение талантливых скрипачей, победителей, дипломантов и лауреатов музыкальных конкурсов.

- Научить играть ребенка на инструменте – не самое главное. Важнее вложить в душу ученика маленькое зернышко, которое, взрастая, окажет самое благотворное влияние на его духовность. В первую очередь я стараюсь воспитывать в своих учениках постоянное желание расширять свой кругозор, больше узнавать об истории мирового искусства и культуры, - говорит музыкант.

Она знает это не понаслышке – впервые скрипку в свои руки маленькая Анар взяла в семилетнем возрасте. Инструмент стал для музыканта верным спутником жизни, другом, пробуждающим лучшие качества души, ума и сердца.

В скором времени Анар Жанбырбаева уезжает из Актау в другой город Казахстана на постоянное место жительства. Там музыкант будет заниматься искусством и педагогической деятельностью.



- Дорогие мои актаусцы, мой Мангистау и дорогие коллеги! Для меня 12 лет, которые я здесь прожила - это самое лучшее время моего творчества. Я провела в Актау замечательные годы любви, творчества, вдохновения. Хочу вам всем пожелать процветания, чтобы культура в нашем регионе была на высоком уровне. Дай Бог, чтобы руководство и народ способствовал этому. Где высокая культура - там будет и высокое образование, поскольку все начнут тянуться к прекрасному. Это касается не только общей культуры, но и личных моментов. Я очень люблю вас и желаю самого хорошего моему любимому городу, который на всю жизнь останется в моем сердце, - сказала Анар Жанбырбаева.

Перед отъездом музыкант преподнесла музыкальный подарок пользователям Lada.kz.



От автора:

В переводе с казахского языка «анар» означает «гранат». Словарь имен главным качеством у носительниц имени называет целеустремленность, которая проявляется с детства, например, победой на конкурсе талантов. И это так - ученица, а потом и выпускница Республиканской средней специализированной музыкальной школы-интерната для одаренных детей им. Куляш Байсеитовой давала фору своим сверстникам. Не ошибся словарь и в будущем, напророчив обладательнице имени преподавательскую деятельность, в частности, музыки. Анар закончила Казахскую Национальную консерваторию им.Курмангазы. И прав был словарь в том, что Анар – это удивительно жизнелюбивая женщина, до преклонных лет сохраняющая мобильность и стремление к активной жизни. И поистине такова она - Анар Жанбырбаева - талантливый музыкант, одаренный педагог и просто красивая женщина.
Пожелаем же ей всегда соответствовать имени, данному родителями; пути, начертанному судьбой, и жизни, вдохновленной Всевышним!


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