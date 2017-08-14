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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:13

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В Мангистау стартовали полковые тактико-специальные учения разведчиков

В Мангистау сегодня, 14 августа, на полигоне «Бекет Ата» начались масштабные учения разведывательных подразделений с привлечением боевой авиации. Об этом рассказал старший лейтенант Рустем Игисинов, сотрудник пресс-службы управления командующего войсками (УКВ) регионального командования «Запад» министерства обороны РК.

Фото автора из архива Lada.kz
В учениях, как рассказал Рустем Игисинов, задействуют 50 единиц боевой техники и 500 человек личного состава войсковых частей №№ 99116, 41433 и 30153.

Учения пройдут в три этапа в течение четырех дней.

- В ходе учений поддержку с воздуха специальным силам разведывательных подразделений будет осуществлять боевая авиация на многоцелевых вертолетах Ми-8 и истребителях четвертого поколения СУ-27 Сил Воздушной обороны. Огневую поддержку с земли осуществят минометы «Василек», ракетные системы залпового огня «Град» и гаубицы Д-30 регионального командования «Запад», - сообщил Рустем Игисинов.

Учения, как отметил представитель пресс-службы УКВ регионального командования «Запад», проводят для закрепления на практике теоретических знаний и навыков служащих.

- Главная цель этих учений - проверить личный состав на выполнение своего непосредственного предназначения. Стоит отметить, что региональное командование «Запад» по состоянию и интенсивности боевой подготовки является лучшим региональным командованием Сухопутных войск, а войсковая часть 99116, дислоцирующаяся в Бейнеу, считается одной из лучших воинских частей, - рассказал Рустем Игисинов.


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