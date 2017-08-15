В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса

Служба экономических расследований призвана защищать экономические интересы государства, посредством борьбы с экономическими правонарушениями, в которые входит противодействие теневой экономике. Это, игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот подакцизных товаров (нефть, спирт, алкоголь и т.д.), контрабанда, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, преступления в сфере государственных закупок, борьба с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, выявление и ликвидация источников финансирования экстремизма и терроризма и много других направлений.
С начала года службой экономических расследований возбуждено 71 уголовное дело по экономическим правонарушениям. Из которых направлено в суд 24 уголовных дела и прекращено в связи с возмещением ущерба 24 дела. Установленная сумма причиненного ущерба государству по уголовным делам составила 1,5 миллиарда тенге. В ходе досудебного расследования возмещено ущерба на сумму 160 миллионов тенге.
- Уважаемые предприниматели, если же вы стали очевидцами экономических преступлений, где недобросовестными участниками бизнеса наносится вред государству, просим вас обращаться по телефону доверия департамента: 40-36- 59, - сообщили в ведомстве.
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