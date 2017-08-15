В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса

- Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными госорганами реализуется проект «К обществу без пыток», поэтому во избежании давления на тех, кого необходимо допросить в рамках уголовного дела, был открыт кабинет для допроса. Он соответствует всем международным нормам, в которые входит наличие в помещениях правоохранительных органов комнат для процессуальных действий, с размещением их на первом этаже, соответствующих единому стандарту: прозрачные стены, круглосуточные камеры видеонаблюдения, телефонные аппараты, тревожные сигналы. Полагаем, что с введением таких кабинетов мы исключим факты обращения граждан с жалобами на действия сотрудников, - отметил Нурхан Косалиев, исполняющий обязанности руководителя управления профилактической работы и контроля ДГД по Мангистауской области.

Комната для допроса открылась в службе экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области по требованию прокуратуры Мангистауской области. Помещение оснащено большим окном и видеокамерами. В департаменте государственных доходов области рассказали, что это сделано для прозрачности ведения допросов.Служба экономических расследований призвана защищать экономические интересы государства, посредством борьбы с экономическими правонарушениями, в которые входит противодействие теневой экономике. Это, игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот подакцизных товаров (нефть, спирт, алкоголь и т.д.), контрабанда, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, преступления в сфере государственных закупок, борьба с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, выявление и ликвидация источников финансирования экстремизма и терроризма и много других направлений.С начала года службой экономических расследований возбуждено 71 уголовное дело по экономическим правонарушениям. Из которых направлено в суд 24 уголовных дела и прекращено в связи с возмещением ущерба 24 дела. Установленная сумма причиненного ущерба государству по уголовным делам составила 1,5 миллиарда тенге. В ходе досудебного расследования возмещено ущерба на сумму 160 миллионов тенге.