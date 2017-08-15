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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 09:53

Просмотров: 1037

В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса

Комната для допроса открылась в службе экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области. Кабинет, как сообщили в ведомстве, создан по мировым стандартам.

Комната для допроса
Комната для допроса открылась в службе экономических расследований департамента государственных доходов по Мангистауской области по требованию прокуратуры Мангистауской области. Помещение оснащено большим окном и видеокамерами. В департаменте государственных доходов области рассказали, что это сделано для прозрачности ведения допросов.

- Генеральной прокуратурой совместно с заинтересованными госорганами реализуется проект «К обществу без пыток», поэтому во избежании давления на тех, кого необходимо допросить в рамках уголовного дела, был открыт кабинет для допроса. Он соответствует всем международным нормам, в которые входит наличие в помещениях правоохранительных органов комнат для процессуальных действий, с размещением их на первом этаже, соответствующих единому стандарту: прозрачные стены, круглосуточные камеры видеонаблюдения, телефонные аппараты, тревожные сигналы. Полагаем, что с введением таких кабинетов мы исключим факты обращения граждан с жалобами на действия сотрудников, - отметил Нурхан Косалиев, исполняющий обязанности руководителя управления профилактической работы и контроля ДГД по Мангистауской области.


Служба экономических расследований призвана защищать экономические интересы государства, посредством борьбы с экономическими правонарушениями, в которые входит противодействие теневой экономике. Это, игорный бизнес, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот подакцизных товаров (нефть, спирт, алкоголь и т.д.), контрабанда, незаконное предпринимательство, фальшивомонетничество, преступления в сфере государственных закупок, борьба с незаконным оборотом наркотических средств и оружия, выявление и ликвидация источников финансирования экстремизма и терроризма и много других направлений.

С начала года службой экономических расследований возбуждено 71 уголовное дело по экономическим правонарушениям. Из которых направлено в суд 24 уголовных дела и прекращено в связи с возмещением ущерба 24 дела. Установленная сумма причиненного ущерба государству по уголовным делам составила 1,5 миллиарда тенге. В ходе досудебного расследования возмещено ущерба на сумму 160 миллионов тенге.

- Уважаемые предприниматели, если же вы стали очевидцами экономических преступлений, где недобросовестными участниками бизнеса наносится вред государству, просим вас обращаться по телефону доверия департамента: 40-36- 59, - сообщили в ведомстве.

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В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса
В департаменте государственных доходов по Мангистауской области открылась комната допроса
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Комментарии ( 3 )

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 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • elek
  • _Китаец_
  • НЕТ
 Dope (Посетители) Сегодня, 12:22
- Уважаемые предприниматели, если же вы стали очевидцами экономических преступлений, где недобросовестными участниками бизнеса наносится вред государству


Пожалуйста: все "придомовые" магазины, 90% бутиков во всех торговых центрах города. Все кафе города, весь "базар" и т.д..список, конечно же, не полный. Всё это, так или иначе, нарушители, которые вред наносят нашему городу. Про государство рассуждать сложно, т.к. его нет и не может быть, пока процветает капитализм.

Ну что, какие меры будут предприняты?

Никаких.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 12:12
Цитата: Лесник
которые нашу пенсионку в оффшоры вывели. Надеюсь, допросы будут с пристрастием.

Хорошо помогает рвание зубов без обезболивания. Разбалтают всё. lol
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • pronina1976
  • Toryn
  • _Китаец_
  • elek
  • a_star_ta
  • НЕТ
 Лесник (Посетители) Сегодня, 10:32
Кабинет, как сообщили в ведомстве, создан по мировым стандартам.

Начните с акиматчиков. Это реальные враги народа. И тех бабуинов допросите, которые нашу пенсионку в оффшоры вывели. Надеюсь, допросы будут с пристрастием. beat
 
 

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