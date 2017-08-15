В Актау кардиохирурги прооперировали ребенка весом один килограмм 450 граммов

Мама с малышкой после операции. Фото предоставлено кардиохирургическим центром МОБ

Как рассказал Женис Козыбаев, девочка, которой чуть более месяца отроду, плохо набирала в весе из-за порока сердца. Малышка родилась недоношенной и весила 1,200 граммов.



- Открытый артериальный проток заливал легкие, что тормозило нормальное развитие девочки. Опасность была в том, что операция проводилась на открытом сердце, ребенок недоношенный. Но она была необходима, чтобы сохранить ей жизнь. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, мы готовим ее к выписке, - прокомментировал Женис Козыбаев.



Что такое открытый артериальный проток?



Открытый артериальный проток – незаращение добавочного сосуда, соединяющего аорту и легочную артерию. Обычно после рождения, с появлением легочного дыхания, необходимость в артериальном протоке исчезает, он постепенно закрывается. В норме функционирование протока прекращается в первые 15-20 часов после рождения, полное анатомическое закрытие продолжается от 2 до 8 недель. Открытый артериальный проток обычно встречается у недоношенных детей.