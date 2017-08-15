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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 09:13

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В Актау кардиохирурги прооперировали ребенка весом один килограмм 450 граммов

Врачи кардиохирургического центра Мангистауской областной больницы (МОБ) выполнили уникальную операцию ребенку весом один килограмм 450 граммов по лигированию (закрытию) открытого артериального протока. Операция, необходимая для сохранения жизни ребенка, проводилась на открытом сердце. Ранее такие операции, со слов Жениса Козыбаева, руководителя кардиохирургического центра, в МОБ не выполнялись.

Мама с малышкой после операции. Фото предоставлено кардиохирургическим центром МОБ
Как рассказал Женис Козыбаев, девочка, которой чуть более месяца отроду, плохо набирала в весе из-за порока сердца. Малышка родилась недоношенной и весила 1,200 граммов.

- Открытый артериальный проток заливал легкие, что тормозило нормальное развитие девочки. Опасность была в том, что операция проводилась на открытом сердце, ребенок недоношенный. Но она была необходима, чтобы сохранить ей жизнь. Сейчас малышка чувствует себя хорошо, мы готовим ее к выписке, - прокомментировал Женис Козыбаев.

Что такое открытый артериальный проток?

Открытый артериальный проток – незаращение добавочного сосуда, соединяющего аорту и легочную артерию. Обычно после рождения, с появлением легочного дыхания, необходимость в артериальном протоке исчезает, он постепенно закрывается. В норме функционирование протока прекращается в первые 15-20 часов после рождения, полное анатомическое закрытие продолжается от 2 до 8 недель. Открытый артериальный проток обычно встречается у недоношенных детей.


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