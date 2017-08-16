Открыть кружки робототехники планируют в 43 школах Мангистауской области

Для 100 школ региона, как рассказала руководитель управления образования Мангистау, закуплены интерактивные доски на общую сумму 99 миллионов тенге.
- Современным оборудованием будут оснащены кабинеты химии, на эти цели выделено более 38 миллионов тенге. На оснащение 15 кабинетов физики выделено более 73 миллионов тенге, - отметила Зейнеп Тастемирова.
Продолжится в этом году, по словам руководителя управления образования, установка в школах ящиков для хранения учебников. Устанавливать их в учебных заведениях страны начали с прошлого года по инициативе министерства образования и науки РК для того, чтобы учащиеся могли оставлять книги в школах.
- На пилотный проект из бюджета в прошлом году выделили 15 миллионов тенге. Шкафчики для учебников установлены в нескольких школах области. В этом году этот проект продолжается, и мы дали задание руководителям школ за счет сэкономленных средств установить эти ящики, - отметила Зейнеп Тастемирова.
Что касается износа школьных парт, заставлять родителей приобретать мебель, технику и другие необходимые школе вещи, по словам руководителя управления образования, в школах не могут.
- Если в школах работают попечительские советы, такие вопросы руководство учебных заведений должно решать с ними. Если родители согласны, то директор может приобрести что-то для школы. Но никто заставлять родителей не может. Этот вопрос нами строго контролируется, и родители в случае коррупционных фактов всегда могут обращаться к нам, - отметила Зейнеп Тастемирова.
В целом сегодня готовность школ Мангистауской области к новому учебному году, по словам Зейнеп Тастемировой, составляет около 85%. К 20 августа все учебные заведения региона должны завершить подготовку к началу учебного года.