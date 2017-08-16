Открыть кружки робототехники планируют в 43 школах Мангистауской области

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На организацию кружков по робототехнике из бюджета выделено 220 миллионов тенге. Занятия для школьников, по информации Зейнеп Тастемировой, будут бесплатными.



Для 100 школ региона, как рассказала руководитель управления образования Мангистау, закуплены интерактивные доски на общую сумму 99 миллионов тенге.



- Современным оборудованием будут оснащены кабинеты химии, на эти цели выделено более 38 миллионов тенге. На оснащение 15 кабинетов физики выделено более 73 миллионов тенге, - отметила Зейнеп Тастемирова.



Продолжится в этом году, по словам руководителя управления образования, установка в школах ящиков для хранения учебников. Устанавливать их в учебных заведениях страны начали с прошлого года по инициативе министерства образования и науки РК для того, чтобы учащиеся могли оставлять книги в школах.



- На пилотный проект из бюджета в прошлом году выделили 15 миллионов тенге. Шкафчики для учебников установлены в нескольких школах области. В этом году этот проект продолжается, и мы дали задание руководителям школ за счет сэкономленных средств установить эти ящики, - отметила Зейнеп Тастемирова.



Что касается износа школьных парт, заставлять родителей приобретать мебель, технику и другие необходимые школе вещи, по словам руководителя управления образования, в школах не могут.



- Если в школах работают попечительские советы, такие вопросы руководство учебных заведений должно решать с ними. Если родители согласны, то директор может приобрести что-то для школы. Но никто заставлять родителей не может. Этот вопрос нами строго контролируется, и родители в случае коррупционных фактов всегда могут обращаться к нам, - отметила Зейнеп Тастемирова.



В целом сегодня готовность школ Мангистауской области к новому учебному году, по словам Зейнеп Тастемировой, составляет около 85%. К 20 августа все учебные заведения региона должны завершить подготовку к началу учебного года.