В школы Мангистау планируют трудоустроить более 600 молодых специалистов

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В организациях образования региона работает более 16 тысяч педагогов. Не хватает в области учителей русского языка и литературы, математики и физики.



- Летом мы работали с ВУЗами и колледжами. В Актау не хватает учителей в школах с русским языком обучения. Там сегодня работают педагоги пенсионного возраста, поэтому специалисты актауского городского отдела образования выезжали в ВУЗы, участвовали в ярмарках вакансий, которые прошли в Алматы и Астане. Приглашали молодых специалистов к нам на работу. Кроме того, выпускники колледжей области будут преподавать в начальных классах. Этих выпускников направляем в те населенные пункты, где есть потребность. Отрабатывается с местными исполнительными органами вопрос предоставления им жилья. Активно у нас реализуется программа «С дипломом в село». Кроме того, местные исполнительные органы выделяют социальную помощь учащимся определенных профессий, в том числе по педагогическим специальностям. За счет всей этой работы в нашей области ожидается трудоустройство 600-650 молодых специалистов, - рассказала Зейнеп Тастемирова.