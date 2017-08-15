Образовательные гранты получили 1047 выпускников из Мангистау

В этом году, по данным Национального центра тестирования, количество образовательных грантов на получение высшего образования увеличено до 37 932 мест. Из них 35 082 грантов для приема на первый курс (по очной форме обучения – 34 782, по заочной – 300 грантов), 2 850 мест - на подготовительные отделения ВУЗов. Наибольшее число грантов предусмотрены на технические и технологические специальности, педагогические, сельскохозяйственные и медицинские специальности. Расширен перечень вузов, допущенных к размещению государственного заказа.
- По каждой специальности установился разный уровень баллов, необходимый для получения образовательного гранта. Эта ситуация не нова. Так было и в прошлом, и в позапрошлом годах. Поэтому ежегодно количество грантов по специальностям определяется до проведения ЕНТ для того, чтобы абитуриент видел, какой будет уровень конкуренции на ту или иную специальность, - отмечала Гульзат Кобенова, представитель министерства образования и науки РК.
В министерстве образования и науки РК обратили внимание на то, что абитуриенты зачастую выбирают юридические и экономические специальности, на которые выделяется мало грантов и имеется большой конкурс.
- Родителям надо учитывать наличие сельских и выделяемых льготным категориям абитуриентов квот. Обладатели знака «Алтын белгі» по действующему закону являются льготной категорией. Скорее всего осенью будет принят законопроект, согласно которому у обладателей знака «Алтын белгі» преимуществ не будет. Баллы, набранные ими на ЕНТ, приравняют ко всем остальным, - отметила Гульзат Кобенова.
Полный список обладателей государственных грантов.
По итогам ЕНТ-2017 средний балл по Казахстану составил 80,5 (из 140 возможных). В прошлом году данный показатель был 81. Преодолели пороговый уровень в 50 баллов 74 517 человек. Не преодолели пороговый уровень 14 066 человек.