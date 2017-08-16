Жители Мангистау задолжали по алиментам более 200 миллионов тенге

- Для решения этой проблемы в 2016 году на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре был утвержден и принят к реализации проект «Алименты. 30 шагов против неуплаты». Анализ показал, что большинство должников - это лица, не имеющие постоянного места работы, постоянного места жительства, - рассказали в прокуратуре Мангистауской области.
Чтобы решить проблему, сотрудники прокуратуры с начала года поставили на учет в органах занятности региона в качестве безработных 220 должников, из которых трудоустроили 41 человека.
- Важную роль при принудительном взыскании алиментов играют меры уголовно-правового воздействия на должников. Усилиями прокуратуры Мангистауской области активизирована работа по привлечению должников к уголовной ответственности и, как показала практика, данный метод воздействия принес определенные результаты, - сообщили в ведомстве.
За неисполнение судебных актов о взыскании алиментов с начала года в регионе к ответственности привлекли 261 должника, из них к уголовной ответственности - 94, к административной - 167.
- В результате должники погасили задолженность в размере более 25 миллионов тенге в отношении 223 детей. Из этой суммы более 14 миллионов тенге выплачено благодаря работе прокуратуры, - сообщили в ведомстве.
Также должников по алиментам начали на время лишать водительских прав. Данная практика, как пояснили в прокуратуре, дала свои плоды. Из 48 должников, ограниченных с начала года в водительских правах, 12 частично погасили задолженность.
Фото из архива Lada.kz