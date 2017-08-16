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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 359

Жители Мангистау задолжали по алиментам более 200 миллионов тенге

У жителей Мангистау долги по алиментам составляют более 200 миллионов тенге. Не исполняются около двух тысяч документов в отношении трех тысяч детей. Об этом рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Иллюстративное фото
В Мангистауской области на исполнении находятся более шести тысяч документов, обязывающих выплачивать алименты 10 тысячам детей. Более чем по двум тысячам документов алименты не выплачиваются. Таким образом, без положенного по закону денежного содержания остаются три тысячи детей.

- Для решения этой проблемы в 2016 году на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью при Генеральной прокуратуре был утвержден и принят к реализации проект «Алименты. 30 шагов против неуплаты». Анализ показал, что большинство должников - это лица, не имеющие постоянного места работы, постоянного места жительства, - рассказали в прокуратуре Мангистауской области.

Чтобы решить проблему, сотрудники прокуратуры с начала года поставили на учет в органах занятности региона в качестве безработных 220 должников, из которых трудоустроили 41 человека.

- Важную роль при принудительном взыскании алиментов играют меры уголовно-правового воздействия на должников. Усилиями прокуратуры Мангистауской области активизирована работа по привлечению должников к уголовной ответственности и, как показала практика, данный метод воздействия принес определенные результаты, - сообщили в ведомстве.

За неисполнение судебных актов о взыскании алиментов с начала года в регионе к ответственности привлекли 261 должника, из них к уголовной ответственности - 94, к административной - 167.

- В результате должники погасили задолженность в размере более 25 миллионов тенге в отношении 223 детей. Из этой суммы более 14 миллионов тенге выплачено благодаря работе прокуратуры, - сообщили в ведомстве.

Также должников по алиментам начали на время лишать водительских прав. Данная практика, как пояснили в прокуратуре, дала свои плоды. Из 48 должников, ограниченных с начала года в водительских правах, 12 частично погасили задолженность.

Фото из архива Lada.kz


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