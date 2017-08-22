В нижней зоне Актау на сутки отключат горячую воду

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz

Отключение связано с проведением ремонтных работ по замене участка трубопровода тепловой сети в районе парка «Акбота», пояснили в администрации предприятия.



Руководители ТОО «МАЭК-Казатомпром» приносят жителям города свои извинения за временные неудобства.