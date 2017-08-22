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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 06:43

Просмотров: 216

В нижней зоне Актау на сутки отключат горячую воду

В течение суток – с 00:00 23 августа до 01:00 24 августа – в нижней зоне Актау отключат горячее водоснабжение. Об этом сообщили в администрации ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Отключение связано с проведением ремонтных работ по замене участка трубопровода тепловой сети в районе парка «Акбота», пояснили в администрации предприятия.

Руководители ТОО «МАЭК-Казатомпром» приносят жителям города свои извинения за временные неудобства.


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Комментарии ( 2 )

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Слушатель (Посетители) Сегодня, 08:25
А что делать если горячей воды нет с мая? С крана идет вонючая грязная холодная вода которая не смывает мыло
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 08:24
В нижней зоне Актау на сутки отключат горячую воду

Какую именно? parik
 
 

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