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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 15:01

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Военные моряки из Актау заняли третье место на международном конкурсе «Кубок моря-2017»

Экипажи двух ракетно-артиллерийских кораблей Военно-морских сил РК «Казахстан» и «Сарыарка» приняли участие в конкурсе «Кубок моря-2017» в рамках Армейских международных игр. Домой моряки вернутся не с пустыми руками, завоевав для региона и страны третье место. Об этом сообщается на сайте министерства обороны Казахстана.

Фото пресс-службы Министерства обороны Казахстана
Военно-морские силы Казахстана, Азербайджана, России и Ирана приняли участие в очередном этапе международного конкурса среди экипажей надводных кораблей «Кубок моря-2017». Конкурс проводился с 31 июля по 12 августа в территориальных водах Азербайджана.

Честь Казахстана на Армейских международных играх 2017 года на конкурсе «Кубок моря» защищали экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Сарыарка» и «Казахстан».

По результатам соревнований первое место заняли команды России и Азербайджана, на втором военные моряки Ирана. Военнослужащие Военно-морских Сил Казахстана заняли третье место, - сообщается на сайте министерства.

Напомним, что конкурс проходил в три этапа:
- соревнования по выполнению артиллерийских стрельб;
- состязания по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке;
- состязания по морской подготовке.

Моряки стреляли по плавающей мине, уничтожали условную воздушную цель, демонстрировали приемы маневрирования кораблем при постановке на якорь и бочку, боролись за живучесть корабля - заделывали пробоины и откачивали забортную воду.

- Завтра, 17 августа, наши военные моряки возвращаются в морской порт Актау, - сообщили в дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил РК. 



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Военные моряки из Актау заняли третье место в международном конкурсе «Кубок моря-2017»


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