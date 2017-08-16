Военные моряки из Актау заняли третье место на международном конкурсе «Кубок моря-2017»

Честь Казахстана на Армейских международных играх 2017 года на конкурсе «Кубок моря» защищали экипажи ракетно-артиллерийских кораблей «Сарыарка» и «Казахстан».
По результатам соревнований первое место заняли команды России и Азербайджана, на втором военные моряки Ирана. Военнослужащие Военно-морских Сил Казахстана заняли третье место, - сообщается на сайте министерства.
Напомним, что конкурс проходил в три этапа:
- соревнования по выполнению артиллерийских стрельб;
- состязания по борьбе за живучесть корабля и спасательной подготовке;
- состязания по морской подготовке.
Моряки стреляли по плавающей мине, уничтожали условную воздушную цель, демонстрировали приемы маневрирования кораблем при постановке на якорь и бочку, боролись за живучесть корабля - заделывали пробоины и откачивали забортную воду.
- Завтра, 17 августа, наши военные моряки возвращаются в морской порт Актау, - сообщили в дивизионе разнородных кораблей Военно-морских сил РК.