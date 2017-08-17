Бакытжан Орынбасаров: Шлагбаум в районе Голубой бухты установлен на законных основаниях

- Земельный участок, расположенный в местности «Сагынды» Тупкараганского района общей площадью 5 га, находится в частной собственности на основании договора купли-продажи от 2012 года. Целевое назначение - крестьянское хозяйство. Участок используется в соответствии с целевым назначением, установленный шлагбаум размещен на данном земельном участке. Нарушений требований Земельного Кодекса РК не установлено, - сказал Бакытжан Орынбасаров.
Напомним, в рубрику «Народные новости» пользователь сайта lada.kz прислал фото, на которых запечатлен шлагбаум, перекрывающий проезд к морю на 63 километре от города.
- Очередной беспредел по-актауски! Возмущению нет предела. Решили семьей выехать за город на отдых и тут нас ждал сюрприз. Кажется 63 или 65 километр, пляж перед Голубой бухтой. Спуск к морю перекрыт шлагбаумом в двух местах. На берегу моря ведется строительство, по словам рабочих, гостиницы. Так как этот спуск самый удобный, конечно же мы хотели им воспользоваться, другой спуск очень крутой. Но не тут-то было, шлагбаум оказался на замке. Рабочие отказались его открывать, мотивируя тем, что у них нет ключей. По всей территории работает тяжелая техника. У меня вопрос к городским властям, разве проход к морю по закону не должен быть открыт? На законном основании ведется строительство гостиницы или это самовольная постройка? Я так полагаю, шлагбаум поставили для того, чтобы в дальнейшем деньги брать за проезд к морю!, - жалуется автор фотографий.