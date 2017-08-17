«Лада» в формате .pdf
 
Четверг, 17 Августа
+30...+28
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 332.7 KZT
  • €1 = 389.99 KZT
  • 1 RUB = 5.59 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 16:03

Просмотров: 416

Бакытжан Орынбасаров: Шлагбаум в районе Голубой бухты установлен на законных основаниях

В управлении по контролю за использованием и охраной земель Мангистауской области прокомментировали жалобу жителей Актау, сообщивших о шлагбауме, установленном перед пляжем в 63 километрах от Актау.

Фото пользователя Lada.kz
Бакытжан Орынбасаров, исполняющий обязанности руководителя управления по контролю за использованием и охраной земель, заявил, что земельный участок, на котором установлен шлагбаум, находится в частной собственности и используется по целевому назначению.

- Земельный участок, расположенный в местности «Сагынды» Тупкараганского района общей площадью 5 га, находится в частной собственности на основании договора купли-продажи от 2012 года. Целевое назначение - крестьянское хозяйство. Участок используется в соответствии с целевым назначением, установленный шлагбаум размещен на данном земельном участке. Нарушений требований Земельного Кодекса РК не установлено, - сказал Бакытжан Орынбасаров.

Напомним, в рубрику «Народные новости» пользователь сайта lada.kz прислал фото, на которых запечатлен шлагбаум, перекрывающий проезд к морю на 63 километре от города.

- Очередной беспредел по-актауски! Возмущению нет предела. Решили семьей выехать за город на отдых и тут нас ждал сюрприз. Кажется 63 или 65 километр, пляж перед Голубой бухтой. Спуск к морю перекрыт шлагбаумом в двух местах. На берегу моря ведется строительство, по словам рабочих, гостиницы. Так как этот спуск самый удобный, конечно же мы хотели им воспользоваться, другой спуск очень крутой. Но не тут-то было, шлагбаум оказался на замке. Рабочие отказались его открывать, мотивируя тем, что у них нет ключей. По всей территории работает тяжелая техника. У меня вопрос к городским властям, разве проход к морю по закону не должен быть открыт? На законном основании ведется строительство гостиницы или это самовольная постройка? Я так полагаю, шлагбаум поставили для того, чтобы в дальнейшем деньги брать за проезд к морю!, - жалуется автор фотографий.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 2 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
XLG (Посетители) Сегодня, 16:25
Уважаемые журналисты, когда Вам дают подобные ответы-отписки, не могли бы Вы сразу задавать прямые вопросы, типо - Гостиница является крестьянским хозяйством, Доступ к морю может быть ограничен, и т.д. и потом пишите статью со всеми ответами.Ведь народ все равно спросит, так как в вашей статье пустая болтовня. Никакого вразумительного ответа нет. Если крестьянское хозяйство, то пусть покажут документ, чем таким "крестьянским" там занимаются
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ну Ну
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 16:21
С каждым днем все хуже и хуже...жителям города, которым принадлежит море и пляж, запрещают или мешают ими пользоваться. Складывается стойкое ощущение, что нас ни во что не ставят. Или отмахиваются от неудобных вопросов, чаще принимают народ за идиотов. Скоро за воздух платить будем и баев в п..пу целовать, что позволили дышать
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика