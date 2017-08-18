Пионерское детство и юность комсомольская в Шевченко

Детство, юность, молодость... Они у каждого свои. Но есть общие этапы, объединяющие несколько поколений в одно понятие: советский человек.
Воспитание начиналось с детского сада. Малышей учили различать хорошее и плохое.
Октябрят учили быть дружными ребятами и помогать старшим. Пионеры соблюдали законы своей организации.
Линейки, походы, субботники, песни у пионерских костров. Общественная работа в школе и комсомольских организациях была в «охотку». Жизнь казалась светлой, прекрасной и счастливой.
Ольга Ярославская