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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:25

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Пионерское детство и юность комсомольская в Шевченко

Это было недавно, это было давно!

Фото из социальных сетей
Есть в том времени что-то бессознательно-привлекательное, что постоянно просится назад.

Детство, юность, молодость... Они у каждого свои. Но есть общие этапы, объединяющие несколько поколений в одно понятие: советский человек.

Воспитание начиналось с детского сада. Малышей учили различать хорошее и плохое.

Октябрят учили быть дружными ребятами и помогать старшим. Пионеры соблюдали законы своей организации.

Линейки, походы, субботники, песни у пионерских костров. Общественная работа в школе и комсомольских организациях была в «охотку». Жизнь казалась светлой, прекрасной и счастливой.



Ольга Ярославская


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Пионерское детство и юность комсомольская в Шевченко


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Комментарии ( 2 )

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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:57
Мы так же на колесах катались lol Сейчас бы увидели такое, орать начали бы дикари мол. И вообще к тому к чему раньше относились спокойно сейчас преступление. Раньше яблоки в садах дергаешь если хозяева ловят ты их смело буржуем обзываешь lol Раньше за взрыв пакеты, поджиганы и кустарные стволы максимум комиссия в горисполкоме, а сейчас и срок могут впаять. Всё было общее, и можно было всё брать и ничего тебе за это не было. На служебной мотоцикле можно было на рыбалку в открытую ехать и никто слова не сказал бы, а сейчас сдадут скорей всего.. lol
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:45
Жизнь казалась светлой, прекрасной и счастливой.

Одна неточность, жизнь не казалась счастливой, она была таковой!
 
 

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