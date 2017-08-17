В День поднятия военно-морского флага в Актау встречали призеров конкурса «Кубок моря - 2017»

Церемония поднятия флага состоялась на катере проекта «Лашын». Командир катера Арман Абильев, старшина 3 класса.
Флаг военно-морских сил Казахстана впервые был поднят 17 августа 1996 года капитаном 1 ранга Русланом Исламовым.
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Четверг, 17 Августа
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День поднятия Военно-морского флага и встреча призеров конкурса «Кубок моря - 2017» прошли в Актау
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