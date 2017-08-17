В День поднятия военно-морского флага в Актау встречали призеров конкурса «Кубок моря - 2017»

- Наше возвращение с конкурса совпало со знаменательной датой Военно-морских сил. Поднятый на корабле флаг символизирует рождение новой традиции боевой славы Военно-морских сил РК. Наши экипажи ежегодно участвуют в международных армейских играх «Кубок моря». В этом году мы заняли общекомандное третье место, - отметил старший команды участников конкурса «Кубок моря - 2017» - заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан, капитан 1 ранга Ермек Байгабулов.

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Торжественное мероприятие проводилось под руководством командира войсковой части 29011 капитана 1 ранга Каната Ниязбекова.Церемония поднятия флага состоялась на катере проекта «Лашын». Командир катера Арман Абильев, старшина 3 класса.Флаг военно-морских сил Казахстана впервые был поднят 17 августа 1996 года капитаном 1 ранга Русланом Исламовым.