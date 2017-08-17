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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 20:44

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В День поднятия военно-морского флага в Актау встречали призеров конкурса «Кубок моря - 2017»

Возвращение экипажей кораблей совпало с одной из традиций Военно-морских сил Вооруженных Сил Республики Казахстан (ВМС ВС РК) - Днем поднятия флага. Об этом рассказала Жамиля Туякбаева, пресс-секретарь управления главнокомандующего ВМС ВС РК.

Фото предоставила Жамиля Туякбаева
Торжественное мероприятие проводилось под руководством командира войсковой части 29011 капитана 1 ранга Каната Ниязбекова.

В День поднятия военно-морского флага в Актау встречали призеров конкурса «Кубок моря - 2017»


Церемония поднятия флага состоялась на катере проекта «Лашын». Командир катера Арман Абильев, старшина 3 класса.

В День поднятия военно-морского флага в Актау встречали призеров конкурса «Кубок моря - 2017»


- Наше возвращение с конкурса совпало со знаменательной датой Военно-морских сил. Поднятый на корабле флаг символизирует рождение новой традиции боевой славы Военно-морских сил РК. Наши экипажи ежегодно участвуют в международных армейских играх «Кубок моря». В этом году мы заняли общекомандное третье место, - отметил старший команды участников конкурса «Кубок моря - 2017» - заместитель главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан, капитан 1 ранга Ермек Байгабулов.


В День поднятия военно-морского флага в Актау встречали призеров конкурса «Кубок моря - 2017»


Флаг военно-морских сил Казахстана впервые был поднят 17 августа 1996 года капитаном 1 ранга Русланом Исламовым.



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День поднятия Военно-морского флага и встреча призеров конкурса «Кубок моря - 2017» прошли в Актау


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