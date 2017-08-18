Как провести ближайшие выходные в Актау

Экскурсии

Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров

Поездка на осетровую и страусиную ферму

Спортивные мероприятия

Утренняя зарядка

Мастер-класс по сапбордингу



Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные» мастер-классы

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Квесты

Квест VZAPERTI

Для любителей кино



«Эмоджи фильм»

«Бабушка лёгкого поведения»

«Телохранитель киллера»

«Над глубиной: Хроника выживания»

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.

В воскресенье, 20 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Акеспе (Белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую и страусиную ферму 19 августа. Время проведения: с 18:30 до 20:30.Экскурсия на ферму экзотических птиц 20 августа с 18:30 до 20:30. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 63 15.Жителей Актау приглашают 20 августа на бесплатную утреннюю зарядку и спортивные мероприятия по массовым видам спорта. Начало в 09:00 на набережной, напротив отеля «Виктория».«Актау Сити Тур» для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс по сапбордингу (серфинг с веслами). Покататься вы сможете в субботу, 19 августа. Продолжительность мастер-класса - шесть часов. Стоимость - 9220 тенге. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В воскресенье, 20 августа, пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?Режиссер: Энтони Леондис. Актеры: ТиДжей Миллер, Анна Фэрис, Патрик Стюарт, София Вергара, Джеймс Корден, Дженнифер Кулидж, Майя Рудольф, Джейк Т. Остин, Кристина Агилера, Стивен Райт.Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех... Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.Режиссер: Марюс Вайсберг. Актеры: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо.Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.Режиссер: Патрик Хьюз. Актеры: Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Гари Олдман, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Жозефин де ла Буме, Жоаким ди Алмейда, Кирсти Митчелл, Эбби Хус.Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.Режиссер: Джералд Рашионато. Актеры: Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Тигэн Бергер, Крис Бэс, Роберт Овадиа.