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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:47

Просмотров: 0

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 19 и 20 августа.

Фото из архива Lada.kz
Экскурсии 
Поездка в урочище Акеспе и Долину шаров


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 20 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в Акеспе (Белые скалы) и Долину шаров. Стоимость поездки на одного человека - 5500 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Поездка на осетровую и страусиную ферму


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсии! Посетите осетровую и страусиную ферму 19 августа. Время проведения: с 18:30 до 20:30. 
Экскурсия на ферму экзотических птиц 20 августа с 18:30 до 20:30. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 63 15. 

Спортивные мероприятия 
Утренняя зарядка


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей Актау приглашают 20 августа на бесплатную утреннюю зарядку и спортивные мероприятия по массовым видам спорта. Начало в 09:00 на набережной, напротив отеля «Виктория». 

Мастер-класс по сапбордингу

Как провести ближайшие выходные в Актау


«Актау Сити Тур» для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс по сапбордингу (серфинг с веслами). Покататься вы сможете в субботу, 19 августа. Продолжительность мастер-класса - шесть часов. Стоимость - 9220 тенге. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 20 августа, пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12. 

Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.    

Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Эмоджи фильм»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Знаете ли вы, что внутри каждого смартфона есть красочный городок Текстополис, в котором живут эмоджи? И что они ужасно радуются, когда владелец телефона именно их выбирает для своего сообщения? Каждый из эмоджи отвечает лишь за одну эмоцию, и только Джин может выражать несколько эмоций сразу. Он очень хочет стать таким же, как и его собратья, и для этого вместе со своими друзьями пускается в увлекательное путешествие по приложениям телефона в поисках программы, которая поможет ему измениться. Неожиданно герои узнают о грозной опасности, нависшей над городом. Смогут ли друзья спасти Текстополис и всех его обитателей?
Режиссер: Энтони Леондис. Актеры: ТиДжей Миллер, Анна Фэрис, Патрик Стюарт, София Вергара, Джеймс Корден, Дженнифер Кулидж, Майя Рудольф, Джейк Т. Остин, Кристина Агилера, Стивен Райт.

«Бабушка лёгкого поведения»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Мастер перевоплощений Саня по прозвищу Трансформер провернул кучу афер, точь-в-точь изображая десятки персонажей. Но в этот раз он украл не у тех... Теперь у парня на хвосте очень плохие люди с пистолетами. Саня решает залечь на дно в образе престарелой родственницы. И когда ему казалось, что он попал в безвыходную ситуацию, новый поворот судьбы дарит ему любовь и надежду превратиться в приличного человека.
Режиссер: Марюс Вайсберг. Актеры: Александр Ревва, Глюкоза, Филипп Киркоров, Елена Валюшкина, Владимир Толоконников, Евгений Герчаков, Ёла Санько, Ольга Благая, Наталья Бардо.

«Телохранитель киллера»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Он — телохранитель мирового уровня. Его новая работа — охранять киллера, которого все мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого гада. Но работа — есть работа: смертельные враги в прошлом, они вынуждены объединиться в настоящем, чтобы выжить. Однако их методы настолько различны, а принципы противоположны, что вопрос выживания — под большим вопросом.
Режиссер: Патрик Хьюз. Актеры: Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Гари Олдман, Сэмюэл Л. Джексон, Элоди Юнг, Ричард Э. Грант, Жозефин де ла Буме, Жоаким ди Алмейда, Кирсти Митчелл, Эбби Хус.

«Над глубиной: Хроника выживания»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Три американских студента решили записать на видео свой экстремальный отдых: глубоководное погружение в клетке к большой белой акуле в Южной Австралии. Весёлое приключение — такой забавой это казалось для друзей. Но катастрофический поворот событий расставил всё по своим местам: друзья оказались в открытом море наедине с большой белой акулой.
Режиссер: Джералд Рашионато. Актеры: Джоэль Хоган, Джош Поттхофф, Меган Пета Хилл, Пит Вэлли, Марк Фелл, Кристофер Коллен, Тара Рэйт, Тигэн Бергер, Крис Бэс, Роберт Овадиа.

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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