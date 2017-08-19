Участок под парк попросили у акима Актау жители 33 микрорайона

По словам жильцов микрорайона, они неоднократно обращались к властям.- Никаких ответов на наши обращения с мая от акиматов не было. Вокруг нас строят новые дома и жилые комплексы, но о жителях никто не думает, - говорят люди.По словам жителей, они готовы принять активное участие в создании парка, если руководство города выделит им земельный участок в 33 микрорайоне.- Постоянные ветра с пылью с хвостохранилища Кошкар-ата, ухудшают здоровье населения города. По последним данным, Мангистауская область занимает первое место по заболеваемости туберкулезом, одна из причин — постоянная пыль, естественным заслоном которой может стать парковая зона или зеленая аллея. Мы имеем право проживать в хороших условиях, - считают люди.