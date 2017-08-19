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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Вчера, 20:43

Просмотров: 940

Участок под парк попросили у акима Актау жители 33 микрорайона

Жильцы домов в 33 микрорайоне обратились к акиму города с открытым письмом. Они просят пересмотреть генеральный план застройки новых микрорайонов и выделить участок под высадку парка и организацию прогулочной зоны.

Подписи под письмом к акиму
По словам жильцов микрорайона, они неоднократно обращались к властям.

- Никаких ответов на наши обращения с мая от акиматов не было. Вокруг нас строят новые дома и жилые комплексы, но о жителях никто не думает, - говорят люди.

Участок под парк попросили у акима Актау жители 33 микрорайона


По словам жителей, они готовы принять активное участие в создании парка, если руководство города выделит им земельный участок в 33 микрорайоне.

- Постоянные ветра с пылью с хвостохранилища Кошкар-ата, ухудшают здоровье населения города. По последним данным, Мангистауская область занимает первое место по заболеваемости туберкулезом, одна из причин — постоянная пыль, естественным заслоном которой может стать парковая зона или зеленая аллея. Мы имеем право проживать в хороших условиях, - считают люди.

Участок под парк попросили у акима Актау жители 33 микрорайона


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Комментарии ( 3 )

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Шым-Актау (Посетители) Вчера, 23:54
Вон между Есеновским универом и спорткомплексом гектары нетронутые лежат - там парк для народа сделайте! Если универ не может - отдайте людям.

Бэндер, прекращай нести чушь по поводу Шымкентских.

 
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Xoxma80 (Посетители) Вчера, 23:10
Ну да. В новых микр-нах пока лысенько. Согласна. Парк конечно еще не скоро там вырастет,но сажать конечно надо зелень.
 
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  • Банкир
 Бендэр (Посетители) Вчера, 21:30
Участок под парк попросили у акима Актау жители 33 микрорайона.. privet

Народ!...ВЫ!, все такие наивные со своими подписями, и призыву к экологии.. popa ..ТАМ!, ждут "гонца"....С конвертом... money ..ИИиии что бы вышибалы на входе не состригли половину... stop
Тогда вам будет разрешение...НА!, ВСЁ!..

Хоть ещё одно колесо обозрения от хохлов из металлолома привезите..Пример акботта..Вот где ЧЁС!, money прёт..Для чимкентских барыг.. prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 

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