На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку

Сотрудники ДЧС призывают купаться только на тех пляжах, где все отдыхающие находятся под их постоянным вниманием.
С начала купального сезона, по информации ведомства, утонуло 16 человек. Спасателям удалось спасти 24 жизни.
Спасатели и волонтеры проводят патрулирование и профилактические рейды по побережью, чтобы не допустить гибели людей. С отдыхающими ведут разъяснительные беседы, распространяют памятки по предупреждению несчастных случаев на воде с номерами телефонов экстренных служб.
Оперативно-спасательный отряд обращается ко всем жителям города и области с просьбой не оставлять детей без присмотра, разъяснять правила безопасности и контролировать их досуг.
Как считает Гельман Чагай, врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы, за купание в запрещенных для этого местах должны привлекать к ответственности.
При нырянии головой, как рассказал врач-нейрохирург, человек может удариться о камни или дно. Далее человек теряет сознание, вода попадает в легкие, он задыхается и умирает.
Как отметил Гельман Чагай, в 95 процентах случаев из числа поступивших в больницу остаются парализованными.
Простые правила поведения на воде:
Не купайтесь в незнакомых местах. Непроверенный водоем, глубокие ямы, сильное течение, илистое дно - всё это может привести к травмам и человеческим жертвам.
Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса.
Не заплывайте за знаки ограждения, не рассчитывайте на надувные матрасы и круги.
Не купайтесь в нетрезвом состоянии и после обильного приема пищи. При алкогольном насыщении организма снижается самоконтроль, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, наступает сонливость.
Фото ДЧС Мангистау и автора