На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку

- Если бы все соблюдали самые элементарные правила поведения на воде, то практически всех этих жертв можно было бы избежать. Все случаи с летальным исходом произошли в запрещенных для купания местах - там, где нет спасателей. Следует заметить, что по статистике чаще всего гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения. Больше половины утонувших в этом году - это лица, которые находились в нетрезвом состоянии, - проинформировали в ведомстве.

- Побережье 4-го и 5-го микрорайонов считается наиболее опасным для купания. Однако установленные в этих зонах запрещающие знаки не останавливают желающих искупаться. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде, - дополнили спасатели.

- Часто бываю на побережье 4 микрорайона. Вижу, что ныряют безбашенные люди. Смотреть страшно. Вывески, то что купание запрещено – мало. Нужно проводить разъяснительные беседы непосредственно с теми, кто ныряет со скал. Это целенаправленная работа сотрудников полиции и спасателей. Главная рекомендация - не нырять головой вниз, - посоветовал Гельман Чагай.

Дополнительная смотровая спасательная вышка, по сообщению ДЧС Мангистауской области, установлена после того, как на «Солдатском» пляже утонули парень с девушкой.Сотрудники ДЧС призывают купаться только на тех пляжах, где все отдыхающие находятся под их постоянным вниманием.С начала купального сезона, по информации ведомства, утонуло 16 человек. Спасателям удалось спасти 24 жизни.Спасатели и волонтеры проводят патрулирование и профилактические рейды по побережью, чтобы не допустить гибели людей. С отдыхающими ведут разъяснительные беседы, распространяют памятки по предупреждению несчастных случаев на воде с номерами телефонов экстренных служб.Оперативно-спасательный отряд обращается ко всем жителям города и области с просьбой не оставлять детей без присмотра, разъяснять правила безопасности и контролировать их досуг.Как считает Гельман Чагай, врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы, за купание в запрещенных для этого местах должны привлекать к ответственности.При нырянии головой, как рассказал врач-нейрохирург, человек может удариться о камни или дно. Далее человек теряет сознание, вода попадает в легкие, он задыхается и умирает.Как отметил Гельман Чагай, в 95 процентах случаев из числа поступивших в больницу остаются парализованными.