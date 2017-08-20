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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 12:34

Просмотров: 167

На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку

На ней дежурят спасатели и волонтеры.

Новая спасательная вышка
Дополнительная смотровая спасательная вышка, по сообщению ДЧС Мангистауской области, установлена после того, как на «Солдатском» пляже утонули парень с девушкой.

На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку


Сотрудники ДЧС призывают купаться только на тех пляжах, где все отдыхающие находятся под их постоянным вниманием.

С начала купального сезона, по информации ведомства, утонуло 16 человек. Спасателям удалось спасти 24 жизни.

На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку


- Если бы все соблюдали самые элементарные правила поведения на воде, то практически всех этих жертв можно было бы избежать. Все случаи с летальным исходом произошли в запрещенных для купания местах - там, где нет спасателей. Следует заметить, что по статистике чаще всего гибнут люди именно в состоянии алкогольного опьянения. Больше половины утонувших в этом году - это лица, которые находились в нетрезвом состоянии, - проинформировали в ведомстве.


На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку


Спасатели и волонтеры проводят патрулирование и профилактические рейды по побережью, чтобы не допустить гибели людей. С отдыхающими ведут разъяснительные беседы, распространяют памятки по предупреждению несчастных случаев на воде с номерами телефонов экстренных служб.

На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку


- Побережье 4-го и 5-го микрорайонов считается наиболее опасным для купания. Однако установленные в этих зонах запрещающие знаки не останавливают желающих искупаться. Умение хорошо плавать — одна из важнейших гарантий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже хороший пловец должен соблюдать постоянную осторожность, дисциплину и строго придерживаться правил поведения на воде, - дополнили спасатели.


Оперативно-спасательный отряд обращается ко всем жителям города и области с просьбой не оставлять детей без присмотра, разъяснять правила безопасности и контролировать их досуг.

Как считает Гельман Чагай, врач-нейрохирург Мангистауской областной больницы, за купание в запрещенных для этого местах должны привлекать к ответственности.

На «Солдатском» пляже Актау установили спасательную вышку


- Часто бываю на побережье 4 микрорайона. Вижу, что ныряют безбашенные люди. Смотреть страшно. Вывески, то что купание запрещено – мало. Нужно проводить разъяснительные беседы непосредственно с теми, кто ныряет со скал. Это целенаправленная работа сотрудников полиции и спасателей. Главная рекомендация - не нырять головой вниз, - посоветовал Гельман Чагай.


При нырянии головой, как рассказал врач-нейрохирург, человек может удариться о камни или дно. Далее человек теряет сознание, вода попадает в легкие, он задыхается и умирает.

Как отметил Гельман Чагай, в 95 процентах случаев из числа поступивших в больницу остаются парализованными.

Простые правила поведения на воде:

Не купайтесь в незнакомых местах. Непроверенный водоем, глубокие ямы, сильное течение, илистое дно - всё это может привести к травмам и человеческим жертвам.

Не умея плавать, не заходите в воду выше пояса.

Не заплывайте за знаки ограждения, не рассчитывайте на надувные матрасы и круги.

Не купайтесь в нетрезвом состоянии и после обильного приема пищи. При алкогольном насыщении организма снижается самоконтроль, угнетается дыхательная и сердечная деятельность, наступает сонливость.

Фото ДЧС Мангистау и автора


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Комментарии ( 4 )

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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:54
Цитата: Бендэр
Что бы сети ставить по ночам...

Ты уже эти сети даже во сне видишь по-ходу, Остап. Нет, не для этого. С лодки удобнее подбирать утопленников. death
 
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Бендэр (Посетители) Сегодня, 12:51
Цитата: Лесник
Моторку нужно хоть одну

Что бы сети ставить по ночам... popa

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 12:44
Что есть помимо вышек? Моторку нужно хоть одну. И про буйки не забудьте. Эх, деятели..
 
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  • Лесник
 кеша (Посетители) Сегодня, 12:36
У нас как всегда только после драки машут кулаками!!! Пока что нибудь не случиться ни чего не делают!!! crazy
 
 

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