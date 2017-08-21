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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:37

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С начала года эпидемиологи Мангистау взяли 65 проб для исследования микробиологического состава Каспия

Несоответствий нормам в пробах воды не обнаружено. Анализ морской воды производят с мая по октябрь. Об этом рассказала Алия Жумажанова, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за коммунальными и промышленными объектами департамента охраны общественного здоровья.

Фото с сайта mevabe.news
На побережье Актау специалисты департамента охраны общественного здоровья взяли пять проб, на побережье в Жанаозене - 51, в Тупкараганском районе – девять. Для исследования санитарно-химических показателей морской воды эпидемиологи взяли 12 проб в Актау, в Тупкараганском районе - три.

- Отбор воды проводится с мая по октябрь. При взятии проб для исследования микробиологического и санитарно-химического состава морской воды несоответствий не выявлено, - отметила Алия Жумажанова.

Для профилактики энтеровирусных инфекций среди населения эпидемиологи Мангистау контролируют загрязненность окружающей среды канализационными отходами и соблюдение санитарно-гигиенических требований при обезвреживании сточных вод.

С начала года в Мангистаускую инфекционную больницу поступило шесть детей до 14 лет с энтеровирусной инфекцией. Все больные, по словам врачей, до поступления купались в море.

- Возбудители распространены повсеместно и характеризуются высокой степенью устойчивости во внешней среде. Естественными резервуарами для возбудителей являются водоемы, почва, некоторые продукты питания, а также человеческий организм. Характерно, что все больные до госпитализации были на море, - рассказали врачи.

В прошлом году в инфекционную больницу госпитализировали девять пациентов с энтеровирусной инфекцией, двое из которых – дети.

Что такое энтеровирусная инфекция?

Это множественная группа острых инфекционных заболеваний, которые могут поражать детей и взрослых при заражении вирусами рода Enterovirus. Эти кишечные вирусы в последние годы стали вызывать вспышки массовых заболеваний во всем мире. Коварство возбудителей энтеровирусной инфекции в том, что они могут вызывать различные формы клинических проявлений, от легкого недомогания, до серьезного поражения центральной нервной системы.

Каковы симптомы инфекции?

При развитии энтеровирусной инфекции симптомы характеризуются лихорадочным состоянием и большим многообразием прочих признаков, обусловленных поражением дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, почек, центральной-нервной системы и других органов.

Каковы пути инфицирования?

Основными путями передачи энтеровирусной инфекции считаются фекально-оральный, контактно-бытовой, через предметы быта, загрязненные руки, при несоблюдении личной гигиены. Воздушно-капельный, если возбудитель размножается в дыхательных путях, при кашле, чихании.

Водный путь — заражение может происходить при поливе овощей и фруктов зараженными сточными водами, а также при купании в открытых зараженных водоемах, по некоторым данным, даже вода в кулерах является источником энтеровирусной инфекции. Если беременная женщина заражена энтеровирусной инфекцией, возможен и вертикальный путь передачи возбудителя ребенку. Для энтеровирусной инфекции характерна летне-осенняя сезонность, у человека очень высокая естественная восприимчивость, а после перенесенного заболевания несколько лет сохраняется типоспецифический иммунитет.

Как проявляется инфекция?

Заболевание начинается с повышения температуры до 38-40˚С, слабости, головной боли, тошноты, рвоты, светобоязни. Эти симптомы могут сопровождаться болями в области сердца, живота, мышцах, боли в горле, герпетическими высыпаниями на дужках и миндалинах. В некоторых случаях наблюдаются катаральные явления со стороны верхних дыхательных путей, насморк, кашель. На 1-2 день болезни появляется сыпь, преимущественно на руках, ногах, вокруг и в полости рта, которые держатся в течение 24-48 часов (иногда до восьми дней) и затем бесследно исчезают.

Как защитить ребенка?

В случае появления этих жалоб необходимо немедленно обратиться к врачу, не ждать, надеясь, что все пройдет, не пытаться самостоятельно лечиться. Меры профилактики энтеровирусной инфекции такие же, как при любой острой кишечной инфекции — необходимо соблюдать следующие правила:
- для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;
- мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;
- обеспечьте индивидуальный набор посуды для каждого члена семьи, особенно для детей;
- перед употреблением фруктов и овощей их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;
- купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;
- не приобретать продукты у частных лиц и в неустановленных для торговли местах.
- чаще проветривайте комнаты, влажную уборку проводите с применением дезинфицирующих средств.


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Комментарии ( 1 )

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Dope (Посетители) Сегодня, 10:43
Побольше отвратительных гостиниц постройте на берегу Каспия - и будем ещё больше инфекций.
 
 

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