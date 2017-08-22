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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 12:33

Просмотров: 343

Праздники в Шевченко

Глядя на старые фотографии, вспомним, как отмечали праздники в Шевченко.

Колонна работников ХГМЗ
В Советском Союзе государственных праздников было немного. Самыми главными считались годовщина Октябрьской революции, отмечаемая 7 ноября, Международный день трудящихся - 1 мая и День Победы - 9 мая.

Эти праздники отмечались с размахом - парады, концерты, награждение лучших работников предприятий. К мероприятиям готовились очень тщательно. Делали транспаранты, заучивали песни и стихи.

Трудящиеся предприятий, студенты, школьники дружными колоннами проходили мимо трибун, с которых высшее руководство города поздравляло демонстрантов лозунгами. В ответ слышалось дружное: «Ура»!

После парада начинались массовые гулянья. Компании расходились по домам, где продолжалось дружное застолье или отправлялись на природу.

Самым любимым праздником был Новый год. Все ждали бой курантов и загадывали желания.

Были в каждом городе и свои праздники.

- Золотые времена советских праздников! Я всегда обожал демонстрации. Все школы, а потом и заводы проходили парадом. Дома накрывали стол, по телевизору шли развлекательные программы. Люди были более открытые, общительные. Молодёжь на гитарах играла во дворах, взрослые с транзисторами на праздник ходили. Все друг-друга знали, здоровались, ходили друг к другу в гости, - вспоминает Валерий Марков.



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Праздники в Шевченко


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Комментарии ( 6 )

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Эксперт (Посетители) Сегодня, 13:06
унылая совдепия,

дикие транспоранты и кондовые лозунги,
одинаковые туфли и плащи,
маленькие серые люди
 
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  • Mestnyi
 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 13:00
Лада !Спасибо за пост! Не останавливайтесь!Продолжайте устраивать такие "фотосушки" .Ведь есть же что вспомнить!!!Ведь есть же чем гордиться!!!И было бы интереснее подробненькие комментарии или даже миниочерки о публикуемом фотоматериале. applause bravo applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Mestnyi
  • tttttttttt21ttt
  • Швейк
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 12:58
Спасибо!, редакции "ЛАДА", за выложенные фото... bravo ..Настальгия выжимает слёзы воспоминания, как мы строили и обживали город Шевченко....Который сейчас ново испечённые правители и приезжие переселения, не знавшие его истории и тех условий в каких строился город, превратили его в коррумпировано - коммерческий аул... prey

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • ScuderiaFerrari
  • Mestnyi
 Лесник (Посетители) Сегодня, 12:46
дружными колоннами

дружное: «Ура»!

дружное застолье

Если убрать ключевое слово, то можно обрести независимость..

Лада, спасибо за подборку. Хотя, не сомневаюсь, что кое-кому это и ударяет серпом по колоколам.
 
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  • Лесник
  • Швейк
  • Mestnyi
  • tttttttttt21ttt
 Sazan (Посетители) Сегодня, 12:40
Цитата: Швейк
Дорогая Лада, вы решили нас добить этими экскурсами в наше светлое прошлое?

Может просто пока еще можно?
Нашими темпами скоро у нас будет совсем другая история.
 
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  • Sazan
  • ScuderiaFerrari
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:38
Дорогая Лада, вы решили нас добить этими экскурсами в наше светлое прошлое? dada
 
 

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