Праздники в Шевченко

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В Советском Союзе государственных праздников было немного. Самыми главными считались годовщина Октябрьской революции, отмечаемая 7 ноября, Международный день трудящихся - 1 мая и День Победы - 9 мая.Эти праздники отмечались с размахом - парады, концерты, награждение лучших работников предприятий. К мероприятиям готовились очень тщательно. Делали транспаранты, заучивали песни и стихи.Трудящиеся предприятий, студенты, школьники дружными колоннами проходили мимо трибун, с которых высшее руководство города поздравляло демонстрантов лозунгами. В ответ слышалось дружное: «Ура»!После парада начинались массовые гулянья. Компании расходились по домам, где продолжалось дружное застолье или отправлялись на природу.Самым любимым праздником был Новый год. Все ждали бой курантов и загадывали желания.Были в каждом городе и свои праздники.- Золотые времена советских праздников! Я всегда обожал демонстрации. Все школы, а потом и заводы проходили парадом. Дома накрывали стол, по телевизору шли развлекательные программы. Люди были более открытые, общительные. Молодёжь на гитарах играла во дворах, взрослые с транзисторами на праздник ходили. Все друг-друга знали, здоровались, ходили друг к другу в гости, - вспоминает Валерий Марков.