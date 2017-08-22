Праздники в Шевченко

Эти праздники отмечались с размахом - парады, концерты, награждение лучших работников предприятий. К мероприятиям готовились очень тщательно. Делали транспаранты, заучивали песни и стихи.
Трудящиеся предприятий, студенты, школьники дружными колоннами проходили мимо трибун, с которых высшее руководство города поздравляло демонстрантов лозунгами. В ответ слышалось дружное: «Ура»!
После парада начинались массовые гулянья. Компании расходились по домам, где продолжалось дружное застолье или отправлялись на природу.
Самым любимым праздником был Новый год. Все ждали бой курантов и загадывали желания.
Были в каждом городе и свои праздники.
- Золотые времена советских праздников! Я всегда обожал демонстрации. Все школы, а потом и заводы проходили парадом. Дома накрывали стол, по телевизору шли развлекательные программы. Люди были более открытые, общительные. Молодёжь на гитарах играла во дворах, взрослые с транзисторами на праздник ходили. Все друг-друга знали, здоровались, ходили друг к другу в гости, - вспоминает Валерий Марков.