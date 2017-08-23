Жителям Актау предлагают принять участие в конкурсе «Лучший подъезд» и «Лучший дом»

Для участия в конкурсе жителям Актау необходимо заполнить заявку, сфотографировать или снять на видео свой дом или подъезд, и добавить краткое описание.
Заявки на участие в конкурсе принимают в отделе жилищно-коммунального хозяйства, расположенном в 403 кабинете городского акимата Актау. Сроки подачи документов - с 21 августа по 15 сентября 2017 года.
- Комиссия рассмотрит поступившие заявки и проведет выездной осмотр объектов, участвующих в конкурсе. Результаты объявят в День города - 22 сентября. Победители конкурса получат грамоты и ценные призы, - сообщили в городском акимате Актау.
Посмотреть Положение о конкурсе. Скачать заявку на участие можно .