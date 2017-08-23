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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 04:54

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Жителям Актау предлагают принять участие в конкурсе «Лучший подъезд» и «Лучший дом»

Принять участие могут все желающие. Заявки принимаются до 15 сентября. Об этом рассказали в городском акимате Актау.

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Конкурс проходит в двух номинациях - «Лучший подъезд» и «Лучший дом». Оценивать участников будет конкурсная комиссия, в состав которой войдут секретарь и депутаты городского маслихата, члены общественного совета, представители городского акимата, коммунальные предприятия, управление по охране общественного здоровья, неправительственные организации и представители СМИ.

Для участия в конкурсе жителям Актау необходимо заполнить заявку, сфотографировать или снять на видео свой дом или подъезд, и добавить краткое описание.

Заявки на участие в конкурсе принимают в отделе жилищно-коммунального хозяйства, расположенном в 403 кабинете городского акимата Актау. Сроки подачи документов - с 21 августа по 15 сентября 2017 года.

- Комиссия рассмотрит поступившие заявки и проведет выездной осмотр объектов, участвующих в конкурсе. Результаты объявят в День города - 22 сентября. Победители конкурса получат грамоты и ценные призы, - сообщили в городском акимате Актау.

Посмотреть Положение о конкурсе. Скачать заявку на участие можно здесь [15,5 Kb] (cкачиваний: 3).


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