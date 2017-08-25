Сотрудники прокуратуры Актау проведут прием граждан в участковых пунктах полиции

Встречи с населением пройдут с 25 по 31 августа. Время приема - с 19:00 до 21:00. При себе необходимо иметь удостоверение личности.Ознакомиться с графиком приема горожане смогут в опорных пунктах участковой полиции.список участковых пунктов полиции.