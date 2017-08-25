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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 371

В Мангистау 300 учителей сельских школ планируют обучить английскому языку для перехода на трехъязычное образование

Педагогов обучат за счет областного бюджета. На языковых курсах уже готовят 700 учителей региона. Об этом на августовской конференции педагогов сообщил Ералы Тугжанов, аким Мангистауской области.

Ералы Тугжанов. Фото пресс-службы акима Мангистауской области
Количество школ, которые перешли на трехъязычное обучение, как рассказал Ералы Тугжанов, в этом году возросло с 26 до 50.

На систему образования Мангистауской области, как отметил глава региона, направлено 62,5 миллиарда тенге, в 2016 году — 47,9 миллиарда тенге.

- Проект трехъязычного образования - один из главных вопросов, который сегодня стоит на повестке дня. Президент поставил конкретные сроки и задачи по внедрению системы трехъязычного обучения. Сегодня главное для нас — в кратчайшие сроки обучить наш кадровый состав, - сказал Ералы Тугжанов.

Еще одна важная задача, как отметил глава региона, — обучение и поддержка учащихся.

- Из 88 выпускников средней школы №18 Жанаозена 41 стал обладателем государственного гранта. В целях поддержки одаренных детей выделено 50 грантов акима Мангистауской области, - сообщили в ходе конференции.


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Комментарии ( 4 )

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  • Mestnyi
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 17:51
Цитата: Швейк
Теперь, видимо, будут лепить в мозг

...браво applause

...какое трехъязычие???.. когда нынешние учителя свой предмет толком не знают, на родном языке 2 слова связать не могут и плевать всем на детей...
...хочу советскую систему образования!!! stena
 
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  • nadiuna
  • Mestnyi
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:12
Mestnyi,
Сначала нам лепили прививки в тело. Теперь, видимо, будут лепить в мозг death
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Швейк
  • nadiuna
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:51
Больше всего меня пугает то, что сын идет в этом году в 1й класс.
Не хочу, чтобы на моем ребенке ставили эксперименты. Потом руками разведут, скажут извините, не получилось.
Походу все таки придется уезжать отсюда, из-за их экспериментов...
 
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  • Mestnyi
  • nadiuna
 _Китаец_ (Посетители) Сегодня, 16:05
Я в это не поверю никогда. Легче меня научить петь баритоном при полном моём отсутствии слуха чем обучить вот так запросто lol на казфрукте есть продавцы которые по русски знают только спасибо и таких теперь даже среди учителей не мало. Не верю.

Китаец не тупой,китаец справедливый.
 
 

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