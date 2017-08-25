В Мангистау 300 учителей сельских школ планируют обучить английскому языку для перехода на трехъязычное образование

Ералы Тугжанов. Фото пресс-службы акима Мангистауской области

Количество школ, которые перешли на трехъязычное обучение, как рассказал Ералы Тугжанов, в этом году возросло с 26 до 50.



На систему образования Мангистауской области, как отметил глава региона, направлено 62,5 миллиарда тенге, в 2016 году — 47,9 миллиарда тенге.



- Проект трехъязычного образования - один из главных вопросов, который сегодня стоит на повестке дня. Президент поставил конкретные сроки и задачи по внедрению системы трехъязычного обучения. Сегодня главное для нас — в кратчайшие сроки обучить наш кадровый состав, - сказал Ералы Тугжанов.



Еще одна важная задача, как отметил глава региона, — обучение и поддержка учащихся.



- Из 88 выпускников средней школы №18 Жанаозена 41 стал обладателем государственного гранта. В целях поддержки одаренных детей выделено 50 грантов акима Мангистауской области, - сообщили в ходе конференции.