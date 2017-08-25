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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:26

Просмотров: 148

Как провести ближайшие выходные в Актау

Вы не знаете, где провести выходные? Провести эти дни можно ярко, насыщенно, интересно и познавательно. Мы составили подборку мероприятий, которые можно посетить 26 и 27 августа.

Фото из архива Lada.kz
Театр
Театральный фестиваль прикаспийских стран


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жители Актау в выходные дни смогут посетить фестиваль, который проходит в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина. Участие в нем принимают театральные коллективы из России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Турции и Казахстана.

В программе фестиваля:
26 августа в 11:00 — апокрифическая исповедь «Медея. Секвенция 01» государственного театра Йуг (Азербайджан);
26 августа в 18:00 — сцены из романа «Анна Каренина» государственного автономного учреждения культуры Астраханской области;
27 августа в 11:00 — комедийная трагедия «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» группы театра «Айна» (Иран, Табриз);
27 августа в 18:00 — эссе «Цунами» Мангистауского музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина;

Выставки
Выставка грузинских дизайнеров


Как провести ближайшие выходные в Актау


Жителей Актау приглашают на выставку эксклюзивных украшений от грузинских дизайнеров, которая пройдет 26 и 27 августа в отеле Caspian Riviera с 11:00 до 21:00.

Экскурсии   
Экскурсия «Тюб-Караган: Прошлое и настоящее»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 26 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104. 

Экскурсия «Обычаи гостеприимства великой степи»


Как провести ближайшие выходные в Актау


ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 27 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.

Поездка в «Шакпак Ата»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 26 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в «Шакпак Ата». Стоимость поездки на одного человека - 6000 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.

Поездка на осетровую и страусиную фермы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию! Посетите осетровую и страусиную фермы 26 августа. Время проведения: с 19:00 до 21:00. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 63 15.

Катание на сапбординге


Как провести ближайшие выходные в Актау


Aktau City Tour для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс по сапбордингу (серфинг с веслами). Покататься вы сможете в субботу, 26 августа. Продолжительность мастер-класса - два часа. Стоимость - 6600 тенге. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.

Мастер-класс для взрослых «Подводная охота»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 27 августа, Aktau City Tour для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс «Подводная охота». Вы сможете обучиться подводной охоте под руководством инструктора. При себе иметь: маску и трубку. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.

Развлечения для детей
Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Как провести ближайшие выходные в Актау


В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный. 

Мастер-классы для детей 
«Шоколадные» мастер-классы


Как провести ближайшие выходные в Актау


Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.

Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»


Как провести ближайшие выходные в Актау


В воскресенье, 27 августа, пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12. 

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Семейный центр «Апельсинка» в субботу приглашает детей на мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.

Квесты
Квест VZAPERTI


Как провести ближайшие выходные в Актау


Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73. 
   
Для любителей кино


В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели. 

«Терминатор 2: Судный день»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.
Режиссер: Джеймс Кэмерон. Актеры: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон, С. Ипейта Меркерсон, Кастуло Герра, Дэнни Кукси, Дженетт Голдстин.

«Тюльпанная лихорадка»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Романтическая история 17-го века, в которой художник влюбляется в молодую замужнюю женщину. Вместе они решают заняться рискованным цветочным делом в надежде построить свое будущее. Режиссер: Джастин Чадвик. Актеры: Алисия Викандер, Кара Делевинь, Джуди Денч, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Дэйн ДеХаан, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Дэвид Хэрвуд, Кевин МакКидд.

«Малыш на драйве»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Однажды он по-настоящему влюбляется и решает выйти из игры, но сначала ему предстоит выполнить еще одно задание, которое вполне может оказаться последним в его жизни.
Режиссер: Эдгар Райт. Актеры: Энсел Элгорт, Джон Бернтал, Джон Хэмм, Эйса Гонсалес, Мика Ховард, Лили Джеймс, Морган Браун, Кевин Спейси, Морс Диггз, С.Дж. Джонс.

«Реальная белка 2»

Как провести ближайшие выходные в Актау


Продолжение приключений белки Злюк и его друга, крысёныша Бадди! Что они придумают на этот раз, чтобы выжить в городе? В поисках орехов зверята попадают в новые истории, находят новые неприятности на свои головы. Уже не один житель города имеет зуб на этих проказников. Но пытаясь полакомиться орешками, зверьки разоблачают настоящих преступников. Сами того не ожидая, Злюк и Бадди становятся героями!
Режиссер: Кэллан Брукнер. Актеры: Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Том Кенни, Кари Уолгрен, Бобби Мойнахан.

«Ninety one»


Как провести ближайшие выходные в Актау


Фильм воссоздает события становления знаменитой казахстанской группы - «NINETY ONE».
Ребята испытывают сильное давление и встречают угрозы со стороны завистников и противников группы. Теперь им нужно найти в себе силы, чтобы противостоять тем нападкам, которые не дают покоя. Они бросают вызов действительности и пытаются доказать, что в творчестве, как и в жизни, необходимо бороться до конца. Режиссер: Аскар Узабаев. Актеры: AZ, BALA, ALEM, ACE, ZAQ

Уважаемые руководители культурных и развлекательных центров! Если вы желаете, чтобы информация о ваших мероприятиях бесплатно попала к нам на сайт в рубрику «Как провести выходные в Актау», звоните по номеру: 8 701 491 3711 или 50-50-85 (внутр. 117) Лиана.


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Комментарии ( 1 )

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  • Disco
  • nadiuna
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:43
Сидел я вчера в кабаке, выпивал рюмку за рюмкой и наблюдал, как у женщины за соседним столиком уменьшается нос, увеличивается грудь и появляется талия (с) girlkiss

Ну, за красоту, мужики! beer2 lol
 
 

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