Как провести ближайшие выходные в Актау

Театр

Театральный фестиваль прикаспийских стран

Выставки

Выставка грузинских дизайнеров

Экскурсии

Экскурсия «Тюб-Караган: Прошлое и настоящее»

Экскурсия «Обычаи гостеприимства великой степи»

Поездка в «Шакпак Ата»

Поездка на осетровую и страусиную фермы

Катание на сапбординге

Мастер-класс для взрослых «Подводная охота»

Развлечения для детей

Зажигательные шоу-программы в «Атлантиде»

Мастер-классы для детей

«Шоколадные» мастер-классы



Мастер-класс для детей «Готовим вкусняшки»

Мастер-класс в семейном центре «Апельсинка»

Квесты

Квест VZAPERTI

Для любителей кино



«Терминатор 2: Судный день»

«Тюльпанная лихорадка»

«Малыш на драйве»



«Реальная белка 2»





«Ninety one»

Жители Актау в выходные дни смогут посетить фестиваль, который проходит в музыкально-драматическом театре имени Нурмухана Жантурина. Участие в нем принимают театральные коллективы из России, Ирана, Азербайджана, Туркменистана, Турции и Казахстана.26 августа в 11:00 — апокрифическая исповедь «Медея. Секвенция 01» государственного театра Йуг (Азербайджан);26 августа в 18:00 — сцены из романа «Анна Каренина» государственного автономного учреждения культуры Астраханской области;27 августа в 11:00 — комедийная трагедия «Где-то в неизвестности Робинзон и Крузо» группы театра «Айна» (Иран, Табриз);27 августа в 18:00 — эссе «Цунами» Мангистауского музыкально-драматического театра им.Н.Жантурина;Жителей Актау приглашают на выставку эксклюзивных украшений от грузинских дизайнеров, которая пройдет 26 и 27 августа в отеле Caspian Riviera с 11:00 до 21:00.ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 26 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.ТОО «Турист» приглашает жителей Актау 27 августа на экскурсию! Поездка платная. Предварительная запись по телефонам: 43-00-00, 31-56-31, 8 707 980 0104.В воскресенье, 26 августа, жителей Актау приглашают на экскурсию в «Шакпак Ата». Стоимость поездки на одного человека - 6000 тенге. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 6315.Aktau City Tour приглашает жителей Актау на экскурсию! Посетите осетровую и страусиную фермы 26 августа. Время проведения: с 19:00 до 21:00. Вход платный. Предварительная запись по телефону: 8 702 900 63 15.Aktau City Tour для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс по сапбордингу (серфинг с веслами). Покататься вы сможете в субботу, 26 августа. Продолжительность мастер-класса - два часа. Стоимость - 6600 тенге. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.В воскресенье, 27 августа, Aktau City Tour для жителей и гостей Актау проводит мастер-класс «Подводная охота». Вы сможете обучиться подводной охоте под руководством инструктора. При себе иметь: маску и трубку. Заявки принимаются по телефону: 8 702 900 63 15.В семейном развлекательном центре «Атлантида» еженедельно в субботу и воскресенье проходят зажигательные шоу-программы с участием веселых аниматоров. Отличное времяпрепровождение для всей семьи. Место проведения: семейный развлекательный центр «Атлантида», расположенный на четвертом этаже универсального торгового центра «Заман». Вход бесплатный.Подарите своим детям два часа приятной атмосферы и море шоколадного удовольствия. Музей истории шоколада «Далокош» приглашает на удивительные развлекательные мастер-классы. Наши гости совершат увлекательное путешествие в мир истории шоколада, изготовят уникальные шоколадные изделия (и потом все сделанное своими руками унесут с собой), угостятся ароматным шоколадом... И еще много всего интересного, веселого, вкусного. Стоимость мастер-класса на одного человека - 5000 тенге. Условия посещения: предварительная запись. Записаться на мастер-класс можно по адресу: торговый дом «Мечта», 12 микрорайон, 3 этаж, бутик №2 или по телефону: 8 702 947 58 88.В воскресенье, 27 августа, пройдет мастер-класс для детей от шеф-повара ресторана Caruso. Стоимость - 5000 тенге. Продолжительность от 2 до 2,5 часов. Запись по телефону: 8 777 120 88 12.Семейный центр «Апельсинка» в субботу приглашает детей на мастер-класс. Место и время проведения: детский центр «Апельсинка», 14 микрорайон, 87 дом. Запись по телефонам: 33-04-68, 8 701 270 0753. Вход платный.Квест - это увлекательная «живая» игра для команды из нескольких человек в специально оборудованном для этого помещении. Участникам предлагают выполнить определенное задание, ограниченное по времени. В этом необычном и захватывающем приключении вам не обойтись без смекалки, внимательности, логического мышления, эрудиции, а также ловкости, координации и умения работать в команде. График работы: ежедневно с 09:00 до 00:00 (бронирование игр), без выходных. По всем вопросам обращаться по телефону: 8 701 729 44 73.В кинотеатрах Chaplin Актау 3D, Жалын 3D, Байтерек 3D cinema, Юность 3D горожане смогут посмотреть премьеры недели.Прошло более десяти лет с тех пор, как киборг-терминатор из 2029 года пытался уничтожить Сару Коннор — женщину, чей будущий сын выиграет войну человечества против машин. Теперь у Сары родился сын Джон и время, когда он поведёт за собой выживших людей на борьбу с машинами, неумолимо приближается. Именно в этот момент из постапокалиптического будущего прибывает новый терминатор — практически неуязвимый и способный принимать любое обличье. Цель нового терминатора уже не Сара, а уничтожение молодого Джона Коннора. Однако шансы Джона на спасение существенно повышаются, когда на помощь приходит перепрограммированный сопротивлением терминатор предыдущего поколения. Оба киборга вступают в смертельный бой, от исхода которого зависит судьба человечества.Режиссер: Джеймс Кэмерон. Актеры: Арнольд Шварценеггер, Линда Хэмилтон, Эдвард Ферлонг, Роберт Патрик, Эрл Боэн, Джо Мортон, С. Ипейта Меркерсон, Кастуло Герра, Дэнни Кукси, Дженетт Голдстин.Романтическая история 17-го века, в которой художник влюбляется в молодую замужнюю женщину. Вместе они решают заняться рискованным цветочным делом в надежде построить свое будущее. Режиссер: Джастин Чадвик. Актеры: Алисия Викандер, Кара Делевинь, Джуди Денч, Кристоф Вальц, Зак Галифианакис, Дэйн ДеХаан, Холлидей Грейнджер, Джек О’Коннелл, Дэвид Хэрвуд, Кевин МакКидд.Молодой парень по прозвищу Малыш обожает стильную музыку, быструю езду и адреналин в крови. Вся его жизнь — это сплошные погони и перестрелки, ведь он работает водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. 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