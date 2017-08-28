Айдар Ашитов: Ожидания мангистаусцев относительно будущей инфляции стабильны

Это процентная ставка, по которой Национальный Банк РК предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам и принимает денежные средства на депозиты от коммерческих банков. Она играет ключевую роль при установлении ставок по кредитам для граждан и влияет на уровень инфляции в стране. Иными словами, базовая ставка - ориентир для экономики страны, особенно для банковского сектора. Ее размер устанавливается Нацбанком на основании экономических показателей и может быть повышен или понижен. Кроме того, базовая ставка - основной инструмент денежно-кредитной политики страны.

Представитель Национального банка отметил, что в регионе цены на непродовольственные товары поднялись на 0,3%. Отмечено снижение цен на продовольственные товары на 0,2%.- За период с января по июль 2017 года в Мангистауской области банки второго уровня выдали кредиты населению на общую сумму 116,4 миллиарда тенге. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщил Айдар Ашитов.Средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте, как отметил представитель Национального банка РК, составила 17,8% и 10% по кредитам в иностранной валюте.- Объем депозитов, размещенных в банках второго уровня Мангистау, составил 257,8 миллиарда тенге. Доля депозитов физических лиц составляет 75,6%. Сумма депозитов в национальной валюте составила 136,3 миллиарда тенге, в иностранной - 121,5 миллиарда, - рассказал Айдар Ашитов.Представитель Национального банка РК прокомментировал, как снижение базовой ставки до 10,25% отразится на жителях Мангистау.- Одновременно, до того же уровня, снижена официальная ставка рефинансирования. Снижение базовой ставки отражает замедление темпов годовой инфляции и стабильный уровень инвестиционных ожиданий. Уровень годовой инфляции в области составил 6,7% и находится в пределах целевого коридора, установленного в пределах 6-8%. По республике годовая инфляция составляет 7,1%. Ожидания мангистаусцев относительно будущей инфляции находятся на стабильном уровне, - заявил Айдар Ашитов.