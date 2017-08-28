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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 912

Айдар Ашитов: Ожидания мангистаусцев относительно будущей инфляции стабильны

Уровень инфляции в июле текущего года составил 0,6%. Об этом сообщил Айдар Ашитов, заместитель директора Мангистауского филиала Национального банка Казахстана.

Здание филиала Нацбанка в Актау. Фото автора
Представитель Национального банка отметил, что в регионе цены на непродовольственные товары поднялись на 0,3%. Отмечено снижение цен на продовольственные товары на 0,2%.

- За период с января по июль 2017 года в Мангистауской области банки второго уровня выдали кредиты населению на общую сумму 116,4 миллиарда тенге. Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщил Айдар Ашитов.

Средняя процентная ставка по кредитам в национальной валюте, как отметил представитель Национального банка РК, составила 17,8% и 10% по кредитам в иностранной валюте.

- Объем депозитов, размещенных в банках второго уровня Мангистау, составил 257,8 миллиарда тенге. Доля депозитов физических лиц составляет 75,6%. Сумма депозитов в национальной валюте составила 136,3 миллиарда тенге, в иностранной - 121,5 миллиарда, - рассказал Айдар Ашитов.

Представитель Национального банка РК прокомментировал, как снижение базовой ставки до 10,25% отразится на жителях Мангистау.

- Одновременно, до того же уровня, снижена официальная ставка рефинансирования. Снижение базовой ставки отражает замедление темпов годовой инфляции и стабильный уровень инвестиционных ожиданий. Уровень годовой инфляции в области составил 6,7% и находится в пределах целевого коридора, установленного в пределах 6-8%. По республике годовая инфляция составляет 7,1%. Ожидания мангистаусцев относительно будущей инфляции находятся на стабильном уровне, - заявил Айдар Ашитов.


Что такое базовая ставка?

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Комментарии ( 7 )

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Mestnyi (Посетители) Сегодня, 15:25
Маривана,
Рабам давали еды и одежды ровно столько, сколько бы им хватило для того, чтобы они смогли продолжить работать. Ничего существенного в принципах формирования зарплаты, с тех пор, не изменилось.
 
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Маривана (Посетители) Сегодня, 15:06
Лесник,

а что толку то теперь?! у меня лично лишней копейки больше не остается, все на хату и семью уходит, даже если скажут завтра бакс по 500, я даже сотню купить не смогу...

legalize it...
 
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  • Mestnyi
  • arelav_74
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 Лесник (Посетители) Сегодня, 14:11
По-ходу, дядька инфляцию с девальвацией попутал. Откуда ты вылез, дядька? Предупредишь, когда тенгуху снова ронять соберетесь?
 
-1
  • Pavelmwest
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  • Спиридон
  • Лесник
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  • arelav_74
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 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:17
Невыносимо жить в стране, в которой нет чувства юмора, но еще невыносимее было бы жить в стране, в которой чувство юмора необходимо, для того, чтобы выжить (с) Б.Брехт
 
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 Tatyana01 (Посетители) Сегодня, 12:52
ПРальна. Мы ждали, ждем и будем еще ждать повышения уровня инфляции. Другой стабильности, кроме как регулярности увеличения цен не предвидится... bravo
 
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audit (Посетители) Сегодня, 11:48
Ruslan Konys,

Рубль укрепили? А ты давно на графики смотрел? Сравни цены на продукты в РФ и РК, для понимания.
 
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 Ruslan Konys (Посетители) Сегодня, 11:39
Нац Банк Что делают чтобы укрепить нашу валюту! Вот России урепили за 2 года после инфляций. Ой как же нехорошо это пахнет ! Но народ Казахстана выживет даже при инфляций ! ЦИТИРУЮ: - Айдар Ашитов: Ожидания мангистаусцев относительно будущей инфляции стабильны! Че стобой Ашитов? Наши ожидания стабильны говоришь? И какой же соц опрос даказал это?
 
 

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