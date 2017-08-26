Конкурс видеороликов на тему здоровья объявили в Мангистау

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Участие в конкурсе могут принять как жители, так и гости Мангистау. Три лучшие работы будут отмечены ценными подарками от организаторов.



Для участия в конкурсе принимаются ролики длительностью от одной до трех минут. Работа должна соответствовать тематике и эстетическим нормам.



Готовые проекты принимаются до 24 сентября. Заявки на участие можно направить на электронную почту: unm2016@mail.ru.



Итоги конкурса будут рассмотрены и подведены 24-25 сентября в областном центре проблем формирования здорового образа жизни, который находится в 34 микрорайоне Актау (здание областного центра крови).



Справки по телефонам: +7 (7292) 40-01-09, 33-27-28.