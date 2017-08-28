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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 19:36

Просмотров: 157

Родившуюся в Мангистауском перинатальном центре тройню готовят к выписке

В Мангистауском областном перинатальном центре (МОПЦ) у 35-летней жительницы Жанаозена родилась тройня - два мальчика и девочка. Роды прошли 16 августа путем кесарева сечения, проведенного Жамал Жаманбаевой, директором МОПЦ. Маму с детьми готовят к выписке 29 августа.

Джанылхан Айтуова с тройней. Фото предоставлено ОПЦ
У Джанылхан Айтуовой и ее супруга уже есть двое сыновей 14 и 15 лет.

Первым родился мальчик весом 2 кг 280 граммов, ростом 45 см. За Абдуррахманом о себе заявил Мухаммедали, родившийся весом 2 кг 170 граммов и ростом 44 см. И третьей родилась девочка Азима весом 2 кг 170 граммов и ростом 46 см.

Со слов Розы Бадановой, заместителя директора МОПЦ, малыши родились недоношенными, но здоровыми.

- Маму и ее детей готовим к выписке завтра, 29 августа. О том, что будет тройня, Джанылхан узнала еще в феврале при ультразвуковом исследовании. Беременность протекала относительно гладко. На сроке 33 недели она поступила в перинатальный центр, - рассказала Роза Баданова.

По словам врачей МОПЦ, это уже вторая тройня, родившаяся в 2017 году. Первую тройню выписали в начале года.


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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 19:57
Цитата: lefsha_q
Какая прекрасная новость!!!

Папане повезло,за один раз два сыночка и лапочка дочка !

Банить меня бесполезно,мировоззрения своего не поменяю.
 
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  • Тихо
 lefsha_q (Посетители) Сегодня, 19:52
Какая прекрасная новость!!!
 
 

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