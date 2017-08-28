Родившуюся в Мангистауском перинатальном центре тройню готовят к выписке

Джанылхан Айтуова с тройней. Фото предоставлено ОПЦ

У Джанылхан Айтуовой и ее супруга уже есть двое сыновей 14 и 15 лет.



Первым родился мальчик весом 2 кг 280 граммов, ростом 45 см. За Абдуррахманом о себе заявил Мухаммедали, родившийся весом 2 кг 170 граммов и ростом 44 см. И третьей родилась девочка Азима весом 2 кг 170 граммов и ростом 46 см.



Со слов Розы Бадановой, заместителя директора МОПЦ, малыши родились недоношенными, но здоровыми.



- Маму и ее детей готовим к выписке завтра, 29 августа. О том, что будет тройня, Джанылхан узнала еще в феврале при ультразвуковом исследовании. Беременность протекала относительно гладко. На сроке 33 недели она поступила в перинатальный центр, - рассказала Роза Баданова.



По словам врачей МОПЦ, это уже вторая тройня, родившаяся в 2017 году. Первую тройню выписали в начале года.