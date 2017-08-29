Программа празднования Дня Конституции и Құрбан айт в Актау

В 20:30 на набережной 15 микрорайона также пройдут «Шұбат Party» и «Бауырсақ Party». Жителей и гостей Актау организаторы обещают угощать баурсаками и шубатом.
На следующий день, 31 августа, на набережной в 15 микрорайоне пройдет празднование Дня нефтяника - в 20:00 состоится праздничный концерт.
Празднование первого дня Құрбан айт пройдет 1 сентября в 07:20 в областной мечети.
В воскресенье, 3 сентября, в честь празднования Құрбан айт и Дня нефтяника в 16:00 на набережной 15 микрорайона пройдет фестиваль. Здесь будут установлены юрты, пройдет ярмарка, показ национальной одежды и многое другое.
Напомним, 30 августа и 1 сентября в Казахстане объявлены выходными днями.