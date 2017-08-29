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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 17:30

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Программа празднования Дня Конституции и Құрбан айт в Актау

Программу праздничных мероприятий ко Дню Конституции Республики Казахстан и Құрбан айт предоставили в акимате Актау.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
На набережной 15 микрорайона Актау 30 августа в 16:00 пройдут спортивные состязания и народные забавы (поднятие гири, игра в альчики, перетягивание каната и другие). Праздничный концерт с участием артистов культурно-досугового комплекса имени Абая начнется в 20:00.

В 20:30 на набережной 15 микрорайона также пройдут «Шұбат Party» и «Бауырсақ Party». Жителей и гостей Актау организаторы обещают угощать баурсаками и шубатом.

На следующий день, 31 августа, на набережной в 15 микрорайоне пройдет празднование Дня нефтяника - в 20:00 состоится праздничный концерт.

Празднование первого дня Құрбан айт пройдет 1 сентября в 07:20 в областной мечети.

В воскресенье, 3 сентября, в честь празднования Құрбан айт и Дня нефтяника в 16:00 на набережной 15 микрорайона пройдет фестиваль. Здесь будут установлены юрты, пройдет ярмарка, показ национальной одежды и многое другое.

Напомним, 30 августа и 1 сентября в Казахстане объявлены выходными днями.


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