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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 09:32

Просмотров: 413

Никар Рафикова: Жители Актау ежедневно сталкиваются с нарушением Закона о защите прав потребителей

Необходимо повышать правовую грамотность населения, считает Никар Рафикова, президент ОО «Общество по защите прав потребителей Мангистауской области».

Фото с сайта 1ul.ru
В повседневной жизни каждый из нас является потребителем, который заказывает услуги или приобретает товар. Купить в магазине некачественную продукцию, как отмечает Никар Рафикова, достаточно легко, а вот вернуть свои деньги за такой товар бывает сложно. В Актау таких примеров множество. Иной раз потребитель сам позволяет обманывать себя.

- Каждый день к нам обращаются горожане, получившие за свои деньги некачественную вещь. К сожалению, не все проблемы быстро решаются, приходится сталкиваться с трудностями. Пути решения, которые предусмотрены законом, обойти нельзя. Предусмотрен порядок предъявления претензий, соответственно, его необходимо соблюдать. В первую очередь, потребитель должен знать свои права. Не лениться, обращаться к нам с заявлениями в случаях нарушения закона РК «О защите прав потребителей», - сказала Никар Рафикова.

ОО «Общество по защите прав потребителей Мангистауской области» организует мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения. 

- Цель этого проекта - усиление потенциала акимов сел, поселков нашего региона, работников государственных органов, бюджетных организаций и повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. До конца года будут проведены тренинги и семинары для жителей области, - говорит Никар Рафикова.

Подробную информацию можно получить на сайте объединения или по телефону: 8 701 033 32 00.

Офис общества по защите прав потребителей расположен в здании Мангистауского колледжа туризма, кабинет 401. График работы - с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.


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Комментарии ( 2 )

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marskat (Посетители) Сегодня, 11:04
да что говорить, купила на Олже печень С ЧЕРВЯМИ!!!!!! куда только не возила и в СЭС тогда и в прочие организации, все на меня посмотрели как на дуру с вопросом "а нафига это нам? мы не знаем что делать!" выбросила в мусорку у СЭС и больше в Олжу ни ногой! В Шевченко купили сырок за 35 тенге, открыли дома, а он черно-зеленый ВЕСЬ от плесени!!!!! кому это надо????? да никому,! вас просто пошлют на хрен со своими покупками и точка!
 
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Каа (Посетители) Сегодня, 09:57
Действительно на рынке куча продуктов очень плохого качества! Даже из тех, что покупают детям. Сталкивался не раз.

Сейчас вроде как стандарты качества совместные с Россией и Белоруссией и при их соблюдении, как бы, должно быть нормально. Требуйте у продавцов сертификаты и декларации!
 
 

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