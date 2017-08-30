Никар Рафикова: Жители Актау ежедневно сталкиваются с нарушением Закона о защите прав потребителей

В повседневной жизни каждый из нас является потребителем, который заказывает услуги или приобретает товар. Купить в магазине некачественную продукцию, как отмечает Никар Рафикова, достаточно легко, а вот вернуть свои деньги за такой товар бывает сложно. В Актау таких примеров множество. Иной раз потребитель сам позволяет обманывать себя.- Каждый день к нам обращаются горожане, получившие за свои деньги некачественную вещь. К сожалению, не все проблемы быстро решаются, приходится сталкиваться с трудностями. Пути решения, которые предусмотрены законом, обойти нельзя. Предусмотрен порядок предъявления претензий, соответственно, его необходимо соблюдать. В первую очередь, потребитель должен знать свои права. Не лениться, обращаться к нам с заявлениями в случаях нарушения закона РК «О защите прав потребителей», - сказала Никар Рафикова.ОО «Общество по защите прав потребителей Мангистауской области» организует мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности населения.- Цель этого проекта - усиление потенциала акимов сел, поселков нашего региона, работников государственных органов, бюджетных организаций и повышение правовой грамотности населения в сфере защиты прав потребителей. До конца года будут проведены тренинги и семинары для жителей области, - говорит Никар Рафикова.Офис общества по защите прав потребителей расположен в здании Мангистауского колледжа туризма, кабинет 401. График работы - с понедельника по пятницу, с 09:00 до 18:00. Перерыв с 13:00 до 14:00.