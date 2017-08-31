В Курбан айт в Актау будут работать пять пунктов забоя скота

Курбан айт, ежегодно отмечаемый на 70-й день после празднования Ораза айт, в этом году выпал на 1 сентября.
Каждый мусульманин, по словам Елдара Атибекова, обязан посетить утреннюю молитву (айт-намаз), которая начинается в 07:30. В противном случае он останется грешен. Перед намазом человек должен совершить полное омовение и надеть чистую одежду.
Человек в дни праздника, как отметил Елдар Атибеков, может приблизиться к Аллаху лишь обрядом жертвоприношения. Но в то же время, если у верующего нет возможности зарезать молодого барашка или корову, не обязательно из-за этого брать деньги в долг на их приобретение.
Курбан айт требует не только жертвоприношения, но и оказания помощи нуждающимся, совершения благих поступков. По традиции, по словам заместителя имама, тот, у кого есть возможность совершить праздничное действо, часть жертвенного животного раздает малоимущим и бедным.
На территории мечети 1 сентября, как сказал Елдар Атибеков, пройдет церемония жертвоприношения. Здесь расставят юрты, накроют дастарханы. Также ожидаются спортивные состязания: казакша курес (борьба в весовых категориях до 60, до 80 и свыше 80 кг), гиря котеру (поднятие гири), асык ату (игра в альчики), аркан тарту (перетягивание каната) и кой котеру (поднятие барана).
Подарки, как пообещал Елдар Атибеков, больше порадуют не победителей состязаний, а их жен и матерей.
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