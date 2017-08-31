В Курбан айт в Актау будут работать пять пунктов забоя скота

- В отличие от Ораза айт, когда перед утренней молитвой мусульманин съедает пару фиников и выпивает воду, в Курбан айт этого делать нежелательно. Намаз следует совершать голодным. Также, в отличие от Ораза айт, посетителей в мечети будет меньше – большинство сразу после утренней молитвы разойдутся на жертвоприношение, - сказал заместитель имама.

- Самые значимые мусульманские праздники, которые дал Аллах - это Ораза и Курбан айт. Поэтому мы стараемся максимально отметить их, чтобы каждый мусульманин ощутил их важность. Пусть Аллах услышит наши молитвы и простит в эти дни все наши ошибки, грехи, которые периодически мы совершаем. Курбан айт со временем стал традицией для всех мусульман Казахстана. Он дает возможность помириться и забыть обиды. Прошу Всевышнего дать нам всем возможность прожить до следующего праздника. Прошу мира на земле, - пожелал Елдар Атибеков.

Совершить жертвоприношение мусульмане могут в пяти убойных пунктах скота: «Нур» - в поселке Приозерный, «Берекет» - на конечной остановке автобусного маршрута «104», «Береке» - в районе специального лечебно-профилактического учреждения. Еще два пункта расположены на рынках «РусКаз» в 23 микрорайоне и «Елнар» в 29А микрорайоне, напротив рынка «Магаш», говорит Елдар АтибековКурбан айт, ежегодно отмечаемый на 70-й день после празднования Ораза айт, в этом году выпал на 1 сентября.Каждый мусульманин, по словам Елдара Атибекова, обязан посетить утреннюю молитву (айт-намаз), которая начинается в 07:30. В противном случае он останется грешен. Перед намазом человек должен совершить полное омовение и надеть чистую одежду.Человек в дни праздника, как отметил Елдар Атибеков, может приблизиться к Аллаху лишь обрядом жертвоприношения. Но в то же время, если у верующего нет возможности зарезать молодого барашка или корову, не обязательно из-за этого брать деньги в долг на их приобретение.Курбан айт требует не только жертвоприношения, но и оказания помощи нуждающимся, совершения благих поступков. По традиции, по словам заместителя имама, тот, у кого есть возможность совершить праздничное действо, часть жертвенного животного раздает малоимущим и бедным.На территории мечети 1 сентября, как сказал Елдар Атибеков, пройдет церемония жертвоприношения. Здесь расставят юрты, накроют дастарханы. Также ожидаются спортивные состязания: казакша курес (борьба в весовых категориях до 60, до 80 и свыше 80 кг), гиря котеру (поднятие гири), асык ату (игра в альчики), аркан тарту (перетягивание каната) и кой котеру (поднятие барана).Подарки, как пообещал Елдар Атибеков, больше порадуют не победителей состязаний, а их жен и матерей.