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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 10:26

Просмотров: 713

В Тупкараганском районе установили инсталляцию I love Akshukur

Подарок односельчанам преподнесла семья Сактапа Кусаинова, руководителя крестьянского хозяйства. Инсталляцию расположили на въезде в село.

Фото пользователей Lada.kz
Сайран Кылыш, заместитель акима села Акшукур, рассказал, что инсталляция изготовлена на частные средства. Стоимость установки составила два миллиона тенге.

В Тупкараганском районе установили инсталляцию I love Akshukur


- Идея об установке родилась за обычным семейным ужином. В 2000 году наш отец Сактап Кусаинов, ветеран труда, всю жизнь посвятивший развитию агропромышленности в районе, открыл крестьянское хозяйство. Сейчас в семейном бизнесе заняты пять моих братьев и четыре сестры. Мы выкупили участок земли под строительство гостиницы и супермаркета. Здесь же решили поставить установку. Это наш подарок не только односельчанам, но и гостям, и тем, кто проезжает мимо аула, в том числе в ночное время – установка светится и видна издалека. Если наш бизнес пойдет в гору, то можно будет подумать об установке такой же достопримечательности в соседних селах, - рассказала Мира Кусаинова.

В Тупкараганском районе установили инсталляцию I love Akshukur


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Комментарии ( 6 )

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  • Mestnyi
  • Швейк
 Куратор (Посетители) Сегодня, 12:49
Цитата: Швейк
А чтоб шубат party состоялась

Шубат раrty скоро будет переименован. В acid milk party.
 
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  • Mestnyi
  • Куратор
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:23
Mestnyi,
Почему, почему... А чтоб шубат party состоялась crazy
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +3
  • Швейк
  • Куратор
  • ЁмоЁ
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 12:13
Молодцы конечно, но почему на английском языке? Почему не на казахском или в край на русском?
То же самое и про "ай лав Актау" на набережной.
 
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  • Швейк
  • Куратор
 Ingul (Посетители) Сегодня, 12:00
Можно было написать: Инсталлировали инсталляцию или установили установку.
Помешались на "импортных" словах. uhmylka
 
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Agent_007 (Посетители) Сегодня, 11:20
Отличная идея. Молодцы. Иске сат!
 
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Куратор (Посетители) Сегодня, 11:09
I like to move it, move it.. Переклинило кого-то с этим i♡.
 
 

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