В Тупкараганском районе установили инсталляцию I love Akshukur

Сайран Кылыш, заместитель акима села Акшукур, рассказал, что инсталляция изготовлена на частные средства. Стоимость установки составила два миллиона тенге.- Идея об установке родилась за обычным семейным ужином. В 2000 году наш отец Сактап Кусаинов, ветеран труда, всю жизнь посвятивший развитию агропромышленности в районе, открыл крестьянское хозяйство. Сейчас в семейном бизнесе заняты пять моих братьев и четыре сестры. Мы выкупили участок земли под строительство гостиницы и супермаркета. Здесь же решили поставить установку. Это наш подарок не только односельчанам, но и гостям, и тем, кто проезжает мимо аула, в том числе в ночное время – установка светится и видна издалека. Если наш бизнес пойдет в гору, то можно будет подумать об установке такой же достопримечательности в соседних селах, - рассказала Мира Кусаинова.