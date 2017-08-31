Праздничные линейки в школах Мангистауской области пройдут 2 сентября

Напомним, в этом году первый день Курбан айт выпадает на 1 сентября и объявлен выходным днем.
Приказом министра образования и науки РК от 19 июня 2017 года определено начало, продолжительность каникул в организациях среднего образования.
Продолжительность учебного года в предшкольных классах составит 32 учебные недели, в первых классах - 33 учебные недели, в классах с первого по 11 (12) - 34 учебные недели.
В течение учебного года школьников ждут каникулы:
- с первого по 11 (12) классы: осенние - семь дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно), зимние - 10 дней (с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно), весенние - 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2018 года включительно);
- в предшкольных классах: осенние - семь дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно), зимние - 14 дней (с 25 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно), весенние - 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2018 года включительно);
Для учащихся предшкольных и первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 5 по 11 февраля 2018 года включительно.
В управлении образования Мангистауской области сообщили контактный телефон, по которому родители учащихся могут обращаться по всем интересующим вопросам, связанным с образованием: 8 747 466 71 09.