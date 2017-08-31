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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:32

Просмотров: 491

Праздничные линейки в школах Мангистауской области пройдут 2 сентября

Участие в линейках, посвященных Дню знаний, примут первоклассники и ученики 11 классов. В Министерстве образования и науки РК утвердили график каникул для школьников.

Фото Ольги Ярославской из архива Lada.kz
Начало учебного года в этом году перенесли в связи с праздником Курбан айт. Школьные линейки, как сообщили в управлении образования Мангистауской области, пройдут в субботу, 2 сентября.

Напомним, в этом году первый день Курбан айт выпадает на 1 сентября и объявлен выходным днем.

Приказом министра образования и науки РК от 19 июня 2017 года определено начало, продолжительность каникул в организациях среднего образования.

Продолжительность учебного года в предшкольных классах составит 32 учебные недели, в первых классах - 33 учебные недели, в классах с первого по 11 (12) - 34 учебные недели.

В течение учебного года школьников ждут каникулы:

- с первого по 11 (12) классы: осенние - семь дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно), зимние - 10 дней (с 29 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно), весенние - 13 дней (с 21 марта по 2 апреля 2018 года включительно);

- в предшкольных классах: осенние - семь дней (с 30 октября по 5 ноября 2017 года включительно), зимние - 14 дней (с 25 декабря 2017 года по 7 января 2018 года включительно), весенние - 15 дней (с 21 марта по 4 апреля 2018 года включительно);

Для учащихся предшкольных и первых классов предусмотрены дополнительные каникулы - с 5 по 11 февраля 2018 года включительно.

В управлении образования Мангистауской области сообщили контактный телефон, по которому родители учащихся могут обращаться по всем интересующим вопросам, связанным с образованием: 8 747 466 71 09.


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