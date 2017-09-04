«Лада» в формате .pdf
 
Понедельник, 04 Сентября
+26...+25
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 337.04 KZT
  • €1 = 400.2 KZT
  • 1 RUB = 5.77 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 08:49

Просмотров: 2707

Базы отдыха в Шевченко

Глядя на старые фотографии, предлагаем вспомнить, какие базы отдыха принадлежали предприятиям города и как на них отдыхали рабочие с семьями.

Фото из социальных сетей
Согласно статье 119 Конституции СССР от 1936 года (аналогичная статья была в Конституции 1977 года) граждане имели право на отдых. Рабочим и служащим предоставляли ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы и предоставлением выбора санаториев и домов отдыха.

В СССР на январь 1976 года было около 400 курортов, 2400 санаториев и пансионатов на 504 тысячи мест, 6203 дома и баз отдыха на 828 тысяч мест. Только за летние месяцы они принимали около шести миллионов отдыхающих. Более 50% путевок распределялись профсоюзными организациями с оплатой 30% от их стоимости или бесплатно.



В Шевченко предприятия имели свои базы отдыха и пионерские лагеря. Путевки могли получить все желающие работники предприятия. Двухдневный отдых с проживанием и трёхразовым питанием обходился в три рубля 50 копеек на человека.

Комитеты комсомола и профсоюзные организации проводили спортивные и культурные мероприятия, приглашали на выступления артистов.

- В санатории «Волна» всё ПГМК побывало. Молодёжи, чтобы заполнить пустующие места, ставили диагноз «вегето-сосудистая дистония». До сих пор воспоминаю музыкальные «посиделки» в холлах и кислородные коктейли в 18:00, - вспоминает Евгения Гайдарлы.

Вспоминают жители Актау и обустройство баз отдыха «Ивушка» и «Комарово».

- На моих глазах строилась танцплощадка на «Ивушке». Мы сами участвовали в обустройстве сцены, технического помещения. После 20:00 на танцполе реально яблоку упасть было негде. Жаль, «Ивушка» была цветущей базой, как и «Золотые», и «Лазурь». Сколько лет эти базы дарили людям радость! Помню, когда впервые увидел эти домики у моря, умывальники на улице, столовую, дорожки в цветах. Слышал историю о том, как придумывали название базе отдыха «Комарово». Изначально было несколько вариантов, но когда прозвучало «Комарово» - ни у кого не осталось сомнений. Логотип базы у всех вызывал добрую улыбку и желание «на недельку» отдохнуть на песчаном пляже, в полуспартанских условиях, и ощутить свободу и прелесть беззаботного отдыха, - вспоминает Валерий Марков.

Запомнились отдыхающим и столовые, работающие на базах отдыха.

- Самый кайф был, что не надо было готовить! Сходил в столовую и опять на пляж! - комментирует Ольга Михайлова.

После перестройки предприятия избавились от «социалки», считая эти объекты балластом.

Ольга Ярославская


Поделись с другими:


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 23 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сергеевна (Посетители) Сегодня, 11:06
Скучаю по тем временам......
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 10:58
Цитата: Левий
85 год не застал, а застал КОНЕЦ...БОЖЕ ЧТО У ЛЮДЕЙ В ГОЛОВЕ ТО!? Почему уровень глупости так сегодня поднял планку то а...

Зачем сразу так радикально то... Вариантов много, можно в коме пробыть 6 лет, или в другой стране жить, или бухать в конце концов то )
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Левий (Посетители) Сегодня, 10:54
А главное посмотрите как людей волнует эта тема! Как чувствуется народная скорбь по лучшим временам... С каждой подобной новостью в людях начинает просыпаться уснувшее давно! И это здорово.

Не надо в прежнем виде СССР, это уже невозможно. Но необходимо как можно скорее избавиться от бизнеса и так называемой "частной собственности". Если в ближайшие 10 лет этого не сделать - поверьте мне мы просто все исчезнем как народ. Перестанем существовать. Все детский сады заберут под отвратительные боулинги и бильярды, цены станут доступными только для 5-ти процентов населения, полицейский бардак достигнет своей апогеи, а вся молодёжь задохнётся от синтетической наркоты (поставляемой той же полицией). Запомните это, поймите это.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Левий
 Mirror (Посетители) Сегодня, 10:54
Цитата: Mestnyi
В этих фото как раз вся правда.

В этих фото - молодость веселье задор и счастье и это единственная правда.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 10:47
Уважаемые пользователи!
Не забывайте про правила комментирования, высказывайтесь уважительно и корректно.
Для личного общения используйте, пожалуйста, ПС. Все комментарии, не относящиеся к теме статьи или нарушающие правила выше этого поста, будут удалены без предупреждений.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • КореннойОралман
 Левий (Посетители) Сегодня, 10:45
Цитата: Abik
Жалко, что не застал хорошие годы социализма от 75-85. Застал конец СССР, голод и очереди, поэтому и воспоминания мрачные.


85 год не застал, а застал КОНЕЦ...БОЖЕ ЧТО У ЛЮДЕЙ В ГОЛОВЕ ТО!? Почему уровень глупости так сегодня поднял планку то а...

Наркотики виноваты, воздух грязный или что с вами????
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Mirror (Посетители) Сегодня, 10:44
Цитата: Левий
Кто то ещё умудряется утверждать, что мол, и там и тут есть свою "плюсы" и "минусы"...Да нет сейчас никаких плюсов!

То что вас за эту фразу не посадят уже плюс)))
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Abik (Посетители) Сегодня, 10:43
Цитата: Левий
Вот вам живой пример того, как чувствуется разница между продажным капиталистическим строем и социализмом. Разве сравнится с тем временем и той атмосферой отвратительные "Три оф Лайфы" и "Стиглы"!? Да оно как небо и земля!

Жалко, что не застал хорошие годы социализма от 75-85. Застал конец СССР, голод и очереди, поэтому и воспоминания мрачные. lol
Цитата: Тина
Мое детство прошло на химике, чудное было время.

Сколько же Вам лет?!

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Левий (Посетители) Сегодня, 10:43
Цитата: Mirror
Взрослые люди завидуют молча.


Чему вам завидовать? Отсутствию моральных принципов? Неспособности к эмпатии? Или может быть "умению" купить за две копейки и продать за два рубля? Вас тешат совершенно бестолковые вещи, поймите это. Обезьяний уровень! Вас тешит шаг назад.

а платили какието там словечки типа-
коллективизация, раскулачивание, продразверстка и ГУЛАГ


Вроде бы сентябрь начался, а кто то почему то без портфеля... Какие ГУЛАГи, какие словечки в 70х-80х годах? О чём вы? Откуда такая безграмотность то у вас, кто ваши родители??? Если вы хотите о чём то поспорить - выберите пожалуйста себе тему по зубам! Про айфончики, про интернет спорьте, про вейпы или про что-то там ещё... А где надо сидеть молча - прошу вас. И помните главное - ваша анонимность это всего лишь иллюзия.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Лесник
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 10:39
Цитата: Mirror
Причем эта фраза в 100% случаев подразумевает не повторять ошибки прошлого.

Ну так и я об этом же. Не хочу повторения и продолжения разворовывания страны, которое продолжается с 91 года до сих пор.
Объясни, для чего сейчас продолжают выставлять на продажу гос.предприятия? Тот же МРЭК например?
Для чего сейчас подводят под банкротство АО "нац.Компания мор.порт Актау", переправив все грузы на частную лавочку ТОО "АМСТ" так называемый северный терминал? Рассказать почему и кто владеет "СТ", или сам догадаешься?

В этих фото как раз вся правда. Тогда люди строили сами, своими силам и для себя. Сейчас политика сводится к одному - дорваться до власти и набить свой карман, не более того....
 
Страницы:
 
1 2 3
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика