Базы отдыха в Шевченко

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Согласно статье 119 Конституции СССР от 1936 года (аналогичная статья была в Конституции 1977 года) граждане имели право на отдых. Рабочим и служащим предоставляли ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы и предоставлением выбора санаториев и домов отдыха.В СССР на январь 1976 года было около 400 курортов, 2400 санаториев и пансионатов на 504 тысячи мест, 6203 дома и баз отдыха на 828 тысяч мест. Только за летние месяцы они принимали около шести миллионов отдыхающих. Более 50% путевок распределялись профсоюзными организациями с оплатой 30% от их стоимости или бесплатно.В Шевченко предприятия имели свои базы отдыха и пионерские лагеря. Путевки могли получить все желающие работники предприятия. Двухдневный отдых с проживанием и трёхразовым питанием обходился в три рубля 50 копеек на человека.Комитеты комсомола и профсоюзные организации проводили спортивные и культурные мероприятия, приглашали на выступления артистов.- В санатории «Волна» всё ПГМК побывало. Молодёжи, чтобы заполнить пустующие места, ставили диагноз «вегето-сосудистая дистония». До сих пор воспоминаю музыкальные «посиделки» в холлах и кислородные коктейли в 18:00, - вспоминает Евгения Гайдарлы.Вспоминают жители Актау и обустройство баз отдыха «Ивушка» и «Комарово».- На моих глазах строилась танцплощадка на «Ивушке». Мы сами участвовали в обустройстве сцены, технического помещения. После 20:00 на танцполе реально яблоку упасть было негде. Жаль, «Ивушка» была цветущей базой, как и «Золотые», и «Лазурь». Сколько лет эти базы дарили людям радость! Помню, когда впервые увидел эти домики у моря, умывальники на улице, столовую, дорожки в цветах. Слышал историю о том, как придумывали название базе отдыха «Комарово». Изначально было несколько вариантов, но когда прозвучало «Комарово» - ни у кого не осталось сомнений. Логотип базы у всех вызывал добрую улыбку и желание «на недельку» отдохнуть на песчаном пляже, в полуспартанских условиях, и ощутить свободу и прелесть беззаботного отдыха, - вспоминает Валерий Марков.Запомнились отдыхающим и столовые, работающие на базах отдыха.- Самый кайф был, что не надо было готовить! Сходил в столовую и опять на пляж! - комментирует Ольга Михайлова.После перестройки предприятия избавились от «социалки», считая эти объекты балластом.