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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:34

Просмотров: 336

Курбан айт: история возникновения праздника

По мусульманским традициям, этот праздник завершает паломничество в Мекку (хадж) и отмечается несколько дней. Обряд жертвоприношения – основное действо на Курбан айт. В 2017 году праздник приходится на 1 сентября.

Фото с сайта oskemen.info
Мусульманский праздник Ид аль-адха (Курбан айт) стал частью религии во второй год хиджры (мусульманское летосчисление) в 624 году. В переводе с арабского «курбан» означает сближение с Всевышним.

Согласно Корану, истоки праздника Курбан айт восходят к испытанию, посланному Аллахом пророку Ибрахиму. Пророк до 86 лет не имел детей, пока у него не родился первый сын - Исмаил. Однажды во сне Ибрахим увидел, что Всевышний просит его принести в жертву единственного сына. Не посмев противиться желанию Аллаха, он пришел в долину Мина, где позже был построен город Мекка. Исмаил не сопротивлялся отцу, также будучи послушным воле своего Бога. В последний момент, когда пророк уже был готов совершить жертву, Аллах снизошел к нему, сказав, что он прошел испытание, доказав свою покорность и преданность. Жертва была заменена на барана. Так в исламе и зародилась традиция принесения жертвы.

Ид аль-адха неразрывно связан с паломничеством мусульман в Мекку. За день до праздника верующие, совершающие хадж, поднимаются на гору Арафат. В день жертвоприношения они семикратно обходят Каабу.

По традиции, Курбан айт празднуют через 70 дней после Ораза айта - дня разговения, следующим за месячным постом. В эти дни мусульмане произносят молитвы благодарения Всевышнему, посещают мечеть, проводят обряд жертвоприношения, наносят визиты родственникам и друзьям, поздравляют друг друга с праздником. По традиции, в дни Курбан айта верующий должен проявлять любовь и милосердие к ближним, помогать нуждающимся: одна треть от мяса жертвенного животного отдается им в качестве милостыни.

По канонам ислама, в качестве жертвы может выступать овца и коза (не моложе года), корова (не моложе двух лет) и верблюд старше пятилетнего возраста. Запрещается приносить в жертву одноглазое, хромое, хилое или больное животное, а также животных с обрезанными рогами, хвостами или ушами.

Под влиянием различных национальных традиций и верований празднование Курбан айта имеет свои особенности у каждого народа. В Марокко, Индонезии, Малайзии после молитвы народ выходит на улицу с песнями и плясками. В Турции в основном все проходит по классическим канонам. Особенностью является то, что из жертвенного мяса чаще всего готовят кебаб. В Таджикистане и Афганистане в домах выставляют угощения в ожидании гостей. В Узбекистане за день до праздника готовят традиционные мучные изделия. Вечером на стол подается праздничный плов.

В Казахстане издревле в этот день проводили айтысы, национальные игры кокпар и кыз-куу, накрывали богатый стол для друзей и родственников, ходили друг к другу в гости. В наши дни эти традиции сохраняются. Казахи в день Курбан айта после утреннего намаза часто посещают могилы своих родственников.


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Комментарии ( 1 )

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Abik (Посетители) Сегодня, 12:56
Аналогичная история случилась и в Мангышлаке 5-6 лет назад. Кто-то тоже слышал голоса и говорил о монотеизме, голоса попросили его принесту в жертву своего сына, жена подозревала, и когда он собрался в гараже ст Мангышлак принестив жертву, появились не ангелы а жена, и спасла ребенка.
В итоге, кажется осудили этого человека, вместо того, чтобы его возвысить в пророки. angel
Интересно, как сложилась его судьба, вроде тут статья была об этом.
К чему я это, современны жестокий мир, не дают человеку стать пророком. stena

Когда меня критикуют, я могу себя защитить, но против похвал я бессилен.
 
 

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